𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Bracciano si unisce alla lotta contro la violenza di genere con una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne, consultabili sul sito istituzionale.

L’organizzazione di queste iniziative è stato un lavoro di squadra che va nell’ottica della partecipazione, con un impegno che si pone come obiettivo di contribuire a costruire una comunità sempre più coesa e compatta che afferma e ribadisce l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza, fisica, psicologica, economica.

In particolare il 21 novembre alle ore 11,00 presso l’aula consiliare del comune di Bracciano sarà rinnovato l’impegno nella lotta alla violenza di genere con la campagna di sensibilizzazione:

“𝐏𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞̀ 𝐩𝐚𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨.

𝐅𝐢𝐨𝐫i𝐬𝐜𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚, 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐢 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨.”

Un’iniziativa che intende portare un messaggio forte e riconoscibile nei luoghi della quotidianità, coinvolgendo la cittadinanza in un percorso di consapevolezza e responsabilità condivisa.

L’iniziativa, proposta dall’associazione Amore è Rispetto e da Rete Lia – Libere Insieme Associazioni del Territorio, è realizzata in sinergia tra i Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano e Vejano, che insieme promuovono una rete territoriale compatta per la diffusione di una cultura basata sul rispetto, sull’ascolto e sulla protezione.

Dal 24 novembre, per tre giorni, nei panifici aderenti verranno distribuite le buste dedicate alla campagna, con messaggi informativi e numeri utili. Un gesto semplice che diventa uno strumento concreto di prevenzione e sostegno.

La Vostra Presenza sarà Sentitamente Gradita.

Giulia Sala

Presidente del Consiglio Comunale

con delega alla parità di genere e partecipazione