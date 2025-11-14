14 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

CRESCE LA MAGGIORANZA DEL SINDACO GRANDO: IL CONSIGLIERE TRANI ENTRA IN SQUADRA

0
62
Il sindaco Grando e il neo consigliere Trani

Riceviamo e pubblichiamo

Cresce la squadra che sostiene il Sindaco Alessandro Grando. E’ ufficiale: il Consigliere comunale Eugenio Trani entra in maggioranza, col suo Gruppo Consiliare Verso Ladispoli per il Terzo Polo.
“Ringrazio il Sindaco per la fiducia”, dichiara Trani in una nota. “La mia decisione è la conseguenza di un percorso di collaborazione reciproca iniziato tre anni fa. Sono contento del passo che sto compiendo, convinto che l’Amministrazione abbia lavorato bene e dunque meriti il mio/nostro sostegno.
Darò il mio contributo per continuare il buon lavoro svolto finora e mi impegnerò per provare a offrire un’ulteriore spinta all’Amministrazione, sempre pensando all’interesse della nostra amata città e della cittadinanza tutta”.
Il consigliere ha richiamato anche il clima di confronto costruttivo che ha contraddistinto i lavori consiliari negli ultimi anni, pur partendo da posizioni diverse.
“Il Gruppo Verso Ladispoli per il Terzo Polo ribadisce dunque gratitudine al Sindaco Grando e alla Maggioranza per la fiducia accordata, assicurando piena disponibilità e impegno nel percorso”, conclude.
“L’ingresso del Consigliere Trani in maggioranza è la naturale evoluzione di un rapporto di collaborazione, di condivisione di alcuni obiettivi durante questi anni”, dichiara da parte sua il Sindaco Grando, che sottolinea: “La maggioranza si rafforza, cresce, anche in ottica futura: questo è un segnale molto importante. Eugenio – continua – entra con la sua esperienza, professionalità, con il suo bagaglio di conoscenza, avendo già ricoperto numerosi ruoli all’interno dell’Amministrazione. Si occuperà di alcuni settori in particolare, tra cui quello dei Tributi e il progetto Dopo di noi. Gli auguro di cuore buon lavoro, sono certo che farà bene”, conclude il primo cittadino.
Ufficio Stampa Comune di Ladispoli
Articolo precedente
Agricoltura e Turismo: Agriturist festeggia sessanta anni con una due giorni di eventi
Articolo successivo
MUNICIPIO XV: “DAL 17 NOVEMBRE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE TRA VIA DUE PONTI E VIA ORIOLO ROMANO”

Ultimi articoli

Territorio

Bio al Centro: ConfagriBio e A.I.A.B. insieme per riportare il biologico al centro del dibattito politico laziale.

Sanità

Avviso pubblico per progetti di vita indipendente nei Comuni del Distretto RM4.1

Economia

Al via il progetto di collaborazione tra Comune e Rome Cruise Terminal: prima giornata a bordo delle navi Costa Crociere

Eventi

A Roma l’Annual General Meeting dell’EFRS

Sanità

SANITÀ, STRAORDINARI INFERMIERISTICI E TASSAZIONE AL 5%. NURSING UP: “SERVE CHIAREZZA SUBITO. LO STRAORDINARIO È UNO SOLO, NON ESISTONO ORE DI SERIE A E...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it