MUNICIPIO XV: “DAL 17 NOVEMBRE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE TRA VIA DUE PONTI E VIA ORIOLO ROMANO”

Daniele Torquati, presidente XV Municipio

Riceviamo e pubblichiamo

“Per interventi di rifacimento del manto stradale, da lunedì 17 a venerdì 21 novembre, in tutti i tratti interessati dai lavori tra il civico 110 di via Due Ponti e via Oriolo Romano, è previsto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. In prossimità dell’area cantierizzata è previsto il limite massimo di velocità a 30 km/h.

Considerata la viabilità della zona, gli interventi sono stati concordati con la ditta nella fascia oraria 9.00 – 16.00 per ridurre al minimo le criticità e non influire ulteriormente sul traffico.”

Così in una nota la Presidenza del Municipio Roma XV.

