Anguillara, Minnucci: Finalmente riparte l’iter per dotare il Liceo “Ignazio Vian” e l’IIS “Luca Paciolo” di un parcheggio e di un nuovo ingresso

l'On. Minnucci

Riceviamo e pubblichiamo

Anguillara, Minnucci: Finalmente riparte l’iter per dotare il Liceo “Ignazio Vian” e l’IIS “Luca Paciolo” di un parcheggio e di un nuovo ingresso in grado di garantire condizioni di sicurezza per studenti e personale scolastico.

E’ stato appena pubblicato l’atto di indirizzo con cui il sindaco di Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, dà il via libera ad attivare le procedure per la costruzione di un parcheggio e di un nuovo ingresso per il Liceo “Ignazio Vian” e l’IIS “Luca Paciolo” di Anguillara. L’opera infrastrutturale è attesa da anni, in quanto nei momenti di massimo afflusso degli alunni la viabilità subisce gravi rallentamenti e non sono sufficientemente garantite le condizioni di sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico durante l’ingresso e l’uscita da scuola.

«Finalmente riparte l’iter per dotare le sedi distaccate ad Anguillara del Liceo “Ignazio Vian” e dell’IIS “Luca Paciolo” di un ingresso degno di questo nome con un relativo parcheggio, visto che l’attuale accesso è assolutamente inadeguato e determina situazioni di caos e di pericolo per i veicoli e per le persone.

Città Metropolitana di Roma Capitale, con apposito atto di indirizzo del Sindaco Gualtieri, ha deciso di superare il presente stato di cose, riavviando le pratiche per l’acquisizione del terreno fronte strada e per realizzare un nuovo vero accesso al plesso -commenta così la notizia dell’atto appena varato, il Capo della Segreteria Politica del sindaco Roberto Gualtieri, Emiliano Minnucci -.

L’iniziativa di Città Metropolitana di Roma Capitale si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, raccogliendo l’appello sacrosanto lanciato da genitori e studenti della scuola, che si è palesato anche attraverso una apposita raccolta di firme. La collaborazione con l’Amministrazione di Anguillara Sabazia è stata piena, così come importante è stato l’impegno profuso dal Consigliere comunale di minoranza Manciuria.

Un ringraziamento particolare va al Consigliere delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci ed agli uffici di Città Metropolitana di Roma Capitale. Ora bisogna procedere speditamente affinché a questo primo ma fondamentale passo segua, a stretto giro, la realizzazione di questa importante opera».

