Comune di Civitavecchia e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport: in via di perfezionamento un protocollo d’intesa

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Civitavecchia sta perfezionando un Protocollo d’Intesa con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione di Civitavecchia “Tamagnini – Cristini – Parisi”, associazione benemerita riconosciuta dal CONI e custode della memoria sportiva della nostra città. Il documento, attualmente in fase di analisi da parte del Segretario Generale, è volto a sviluppare una collaborazione stabile dedicata alla valorizzazione della storia sportiva civitavecchiese e dei suoi valori.

L’intesa nasce con l’obiettivo di promuovere i valori olimpici, l’etica sportiva e il dialogo tra generazioni, attraverso iniziative culturali, divulgative e scolastiche che rafforzino il legame tra la città e il suo patrimonio sportivo.

Civitavecchia è ricca di associazioni che, con dedizione e spirito volontario, contribuiscono ogni giorno alla crescita del tessuto sportivo e sociale della città.

L’Amministrazione continuerà a operare con trasparenza e imparzialità, sostenendo tutte le realtà che promuovono lo sport come strumento di educazione, comunità e partecipazione.