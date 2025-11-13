A Guidonia un pomeriggio con dibattiti, testimonianze e brani di De André per dire no alla violenza sulle donne

Riceviamo e pubblichiamo

Il 21 novembre al Teatro Imperiale “Il Filo delle Parole – Donne di poesia e di realtà”, evento gratuito organizzato da ASL Roma 5, Procura di Tivoli e Comune di Guidonia Montecelio.

Venerdì 21 novembre 2025, dalle 15:00 alle 19:00, il Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio ospiterà “Il Filo delle Parole – Donne di poesia e di realtà”, evento a ingresso libero organizzato da ASL Roma 5, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e Comune di Guidonia Montecelio nell’ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa intreccerà dibattiti, interventi istituzionali e testimonianze di rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’ambito legale e del mondo socio-sanitario, accompagnati dalle canzoni di Fabrizio De André interpretate dai ‘Basta Poco’. Ne nascerà un racconto, fatto di parole e musica, che esplorerà i temi del pregiudizio, dell’indifferenza e del dolore, dando voce alla rete territoriale che ogni giorno lavora per prevenire, riconoscere e contrastare la violenza di genere attraverso servizi di ascolto e supporto dedicati alle donne vittime di maltrattamenti.

Ad aprire la giornata, moderata dalla giornalista RAI Rita Cavallo, i saluti istituzionali del Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, del Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli Andrea Calice.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.