MUNICIPIO XV, RIBERA – CAVA: “LA GIUSTINIANA, CHIESTA ACQUISIZIONE AREA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO LUCIANO RICCA”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Consiglio del Municipio Roma XV ha approvato la proposta di risoluzione per l’acquisizione a patrimonio comunale del parco Luciano Ricca a La Giustiniana.

Priorità dell’amministrazione municipale è infatti quella di sanare un vuoto amministrativo che perdura ormai da troppi anni; una situazione complessa per cui con il Presidente, Daniele Torquati, ci battiamo ormai da oltre dieci anni affinché si possa finalmente restituire al quartiere un’area di fondamentale importanza per la qualità della vita e l’aggregazione sociale del territorio.

Una vicenda complessa che riguarda un’area privata sottoposta negli anni 2000 ad espropri per la costruzione della Stazione Ferroviaria di La Giustiniana. Dal 2021, appena insediati, abbiamo ripreso a lavorare ed ora, dopo la memoria di Giunta di giugno 2024 e il documento votato ieri in Consiglio Municipale vorremmo finalmente concludere l’iter di acquisizione, per poi procedere con gli interventi complessivi di riqualificazione del Parco che riguarderanno anche l’area ludica e l’installazione di nuovi arredi.

Attualmente, come amministrazione municipale non possiamo far altro che supportare il Comitato di Quartiere, che ringraziamo, per gli interventi di piccola manutenzione e pulizia ordinaria. Per questo, ringraziamo l’Aula Consiliare, maggioranza e opposizione, per l’unità d’intenti dimostrata; servirà ora un ulteriore sforzo comune affinché l’Assemblea Capitolina proceda speditamente per l’acquisizione dell’area.”

Così in una nota l’ Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera, e la Presidente di Commissione, Egle Cava.