Civitavecchia ottiene oltre 1 milione di euro dalla Regione Lazio per il miglioramento e la messa in sicurezza degli accessi agli arenili e alle aree marittime demaniali

Finanziamento per gli arenili di Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia, 12 novembre 2025 — Il Comune di Civitavecchia è risultato assegnatario di un contributo regionale pari a 1 milione e 20 mila euro, destinato a coprire il 90% dei costi complessivi degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli accessi agli arenili e alle aree marittime demaniali.
Il finanziamento, proveniente dalla Regione Lazio, rappresenta un importante riconoscimento per la qualità della progettazione e per l’impegno dell’Amministrazione comunale nel perseguire obiettivi di tutela ambientale, sicurezza e valorizzazione del patrimonio costiero.
“Un risultato significativo che conferma la bontà del lavoro portato avanti dall’Assessorato all’Ambiente e dagli uffici comunali — ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene —. Ringrazio l’Assessore Stefano Giannini per la costanza e la competenza con cui ha seguito ogni fase di questo progetto, e ringrazio gli uffici per l’efficienza e la professionalità dimostrate. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire concretamente per rendere più sicuri e fruibili gli accessi al mare, restituendo alla città aree curate e pienamente accessibili.”
Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha sottolineato come “il contributo ottenuto sia il frutto di un lavoro accurato, condiviso con gli uffici e orientato alla qualità dei progetti. La messa in sicurezza e la riqualificazione degli accessi agli arenili rappresentano un tassello importante del percorso di tutela e valorizzazione del nostro litorale, su cui intendiamo continuare a investire.”
