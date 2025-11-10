Pnrr: Cgil Roma e Lazio, in ritardo missione Salute, domani convegno

Riceviamo e pubblichiamo
Pnrr e salute, non ci siamo: è questo il titolo del convegno della Cgil di Roma e Lazio sullo stato di attuazione della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “A tre anni dall’avvio del Pnrr – si legge in una nota del sindacato regionale – e a pochi mesi dalla scadenza, il quadro che emerge ci preoccupa. È fondamentale fare il possibile per non mancare gli obiettivi di riforma dell’assistenza territoriale e del rafforzamento del servizio sanitario pubblico affinché il diritto alla salute sia pienamente garantito alle cittadine e ai cittadini e si migliorino le condizioni di lavoro nel servizio sanitario pubblico”.
L’iniziativa si terrà martedì 11 novembre dalle 9:00 presso la sala Fredda della Cgil Roma e Lazio, in via Buonarroti 12 a Roma. I lavori saranno introdotti da Stefania Sposetti, segretaria Cgil Roma e Lazio, e coordinati da Alessandra Romano, segretaria generale Spi Cgil Roma e Lazio. Interverranno Daniela Barbaresi, segretaria Cgil; Giovanni Caudo, commissione speciale Pnrr del Comune di Roma; Natale Di Cola, segretario generale Cgil Roma e Lazio; Emanuela Droghei, commissione speciale Pnrr della Regione Lazio; Tania Scacchetti, segretaria generale Spi Cgil. Sono inoltre previsti interventi e contributi delle strutture territoriali e delle lavoratrici e dei lavoratori.