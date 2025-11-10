Pnrr: Cgil Roma e Lazio, in ritardo missione Salute, domani convegno

Riceviamo e pubblichiamo

Pnrr e salute, non ci siamo: è questo il titolo del convegno della Cgil di Roma e Lazio sullo stato di attuazione della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “A tre anni dall’avvio del Pnrr – si legge in una nota del sindacato regionale – e a pochi mesi dalla scadenza, il quadro che emerge ci preoccupa. È fondamentale fare il possibile per non mancare gli obiettivi di riforma dell’assistenza territoriale e del rafforzamento del servizio sanitario pubblico affinché il diritto alla salute sia pienamente garantito alle cittadine e ai cittadini e si migliorino le condizioni di lavoro nel servizio sanitario pubblico”.