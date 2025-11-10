11 Novembre, 2025
Fisco: Cgil, il 12 novembre presentazione delle proposte sui bilanci Comune di Roma e Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo

La Cgil Roma e Lazio “presenta il documento Ritorno alla normalità, con le proprie proposte sui tributi locali e sulle scelte da compiere nei prossimi bilanci previsionali del Comune di Roma e della Regione Lazio, per dare risposte ai problemi di chi, per vivere, deve lavorare”.

Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “L’iniziativa si terrà mercoledì 12 novembre, alle ore 11 presso la Sala Laudato Sì, in Piazza del Campidoglio a Roma.

La Cgil ha invitato a discuterne i Capigruppo, i Presidenti di Commissione dell’Assemblea Capitolina e del Consiglio Regionale del Lazio e le forze politiche. Durante la presentazione sarà illustrato anche uno studio sulle reali condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro territorio. A chiudere i lavori sarà Natale Di Cola, segretario generale Cgil Roma e Lazio”, conclude la nota.

Segreteria CGIL di Roma e Lazio

