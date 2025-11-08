8 Novembre, 2025
Membri Direttivo Partito Democratico Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

I sottoscritti membri del Direttivo del Partito Democratico di Civitavecchia sostengono con convinzione l’azione dell’Amministrazione Piendibene, impegnata nel perseguire con coerenza gli obiettivi del programma elettorale.

Si tratta di un percorso ambizioso che richiede anche strumenti efficaci, pienamente legittimi e comunemente adottati da molte amministrazioni.
Il tentativo di esasperare la politicizzazione delle scelte amministrative è un errore che indebolisce la credibilità delle istituzioni e distoglie energie dal lavoro concreto per la città.
Firmato:
      1.    Piero Alessi
      2.    Paola Angeloni
      3.    Annalisa Baldacci
      4.    Roberto Bertini
      5.    Dario Bertolo
      6.    Rita Busato
      7.    Giacomo Carusone
      8.    Massimo Castellucci
      9.    Francesca De Baptistis
      10.   Marina De Angelis
      11.   Marco Di Gennaro
      12.   Roberto Dionisi
      13.   Claudio Galiani
      14.   Valerio Mori
      15.   Laura Santangelo
      16.   Antonio Spirito
      17.   Paolo Ricci
      18.   Paola Rita Stella
      19.   Valentina Tremi Proietti
      20.   Attilia Tuccio
      21.   Viviana Vischetti


