Gualtieri presenta all’Auditorium il quarto Rapporto alla Città

È diventato ormai un appuntamento atteso, quello del Rapporto alla Città, che ogni anno riunisce all’Auditorium Parco della Musica la Roma politica e istituzionale: una kermesse che vede la partecipazione di consiglieri comunali e municipali, assessori, dirigenti delle aziende capitoline, deputati, senatori, consiglieri regionali e numerose personalità pubbliche. La Sala Sinopoli, gremita, ha accolto il sindaco Roberto Gualtieri per la presentazione del quarto Rapporto alla Città, quest’anno dedicato al tema “Connettere”, parola scelta per raccontare i progressi e le sfide di una Roma che vuole essere più unita e coesa.

La cerimonia si è aperta in un clima di forte emozione, con un minuto di silenzio in memoria di Octay Stroici, l’operaio romeno morto nel crollo della Torre dei Conti. “Mai avrei voluto che questo momento fosse segnato da un dolore così profondo”, ha detto Gualtieri, promettendo impegno per la sicurezza nei cantieri e per la tutela del patrimonio storico. “Il fatto che si sia dovuto attendere il PNRR per avviare lavori attesi da vent’anni – ha aggiunto – lascia però l’amaro in bocca e ci dice che la cultura della tutela e della manutenzione costante del nostro patrimonio archeologico devono ancora fare grandi passi avanti nel nostro Paese”.

Nel suo discorso, durato oltre un’ora e mezza, il sindaco ha ripercorso i principali interventi realizzati: dal restauro del Ponte di Ferro alla riqualificazione di piazza Pia e via Ottaviano, dalle nuove assunzioni nella Polizia Locale e nella macchina amministrativa ai programmi di housing sociale. Tra gli obiettivi raggiunti, anche il rilancio delle municipalizzate, la rigenerazione degli spazi dismessi come l’ex Fiera di Roma e gli ex Mercati Generali, e il lavoro su verde urbano, mobilità e decoro.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della mobilità sostenibile. Gualtieri ha annunciato che le nuove stazioni della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, entreranno in funzione tra l’8 e il 15 dicembre, mentre entro il 2026 inizieranno i lavori per il prolungamento fino alla Farnesina. Previsto anche l’arrivo di 121 nuovi tram e l’apertura dei cantieri per la tranvia Togliatti, che collegherà le linee A, B, C e la FL2.

Sul fronte dei rifiuti, il sindaco ha confermato che “entro dicembre si concluderà l’iter autorizzativo del termovalorizzatore”, mentre partiranno i primi interventi di riqualificazione stradale nell’area del consorzio industriale. Annunci anche per il settore sportivo: entro fine novembre è atteso il progetto definitivo dello stadio della Roma a Pietralata, mentre per il Flaminio si è aperto un confronto sulla procedura più adeguata per portare avanti il progetto e dare “una nuova casa alla Lazio”.

Le attività su Roma Nord

Nel rapporto si leggono diversi riferimenti al Municipio XV. Sono in corso i lavori per il nuovo polo scolastico di Valle Muricana, con asilo nido e scuola d’infanzia da 120 posti, e l’apertura della Casa dei Servizi di Cesano, centro polifunzionale che offre assistenza gratuita ai cittadini. Riqualificato anche il mercato di Ponte Milvio, con 18 box riaperti e una nuova area “food court”, mentre in via Cassia è stata inaugurata la prima area verde attrezzata nel Parco dei Caduti sul Fronte Russo, frutto di una bonifica da oltre 200mila euro.

Fabio Rollo