Lavoro: Cgil Lazio, costituita associazione “Insieme per la giustizia” con familiari vittime

Riceviamo e pubblichiamo

Si è costituita formalmente l’associazione “Insieme per la Giustizia” promossa dalla Cgil di Roma e del Lazio, le sue strutture e i familiari delle vittime sul lavoro con un duplice obiettivo, il primo di accompagnare chi ha subito danni o ha perso un familiare sul lavoro, offrendo sostegno legale, psicologico e amministrativo. L’altro di promuovere ed affermare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Lo comunica la Cgil di Roma e del Lazio in una nota.

Dietro ogni incidente sul lavoro c’è una persona a cui la vita viene rovinata o tolta – prosegue -. I riflettori non sempre si accedono e quando accade, spesso si spengono in fretta lasciando le persone da sole dolore e nell’assenza di risposte, in un silenzio che cancella la memoria e la vita di chi è morto sul lavoro. Non conoscere i nomi, i volti e le vicende delle persone che muoiono sul lavoro rende tutto più distante e astratto, normalizza la strage quotidiana sui luoghi di lavoro.

Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno per dare sostegno, memoria e giustizia, far sì che il Paese intero non distolga lo sguardo, ma discuta e si mobiliti per cambiare finalmente le cose affinché il lavoro non sia più causa di dolore e sofferenza.