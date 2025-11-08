8 Novembre, 2025
Lavoro: Cgil Lazio, costituita associazione “Insieme per la giustizia” con familiari vittime

Riceviamo e pubblichiamo

Si è costituita formalmente l’associazione “Insieme per la Giustizia” promossa dalla Cgil di Roma e del Lazio, le sue strutture e i familiari delle vittime sul lavoro con un duplice obiettivo, il primo di accompagnare chi ha subito danni o ha perso un familiare sul lavoro, offrendo sostegno legale, psicologico e amministrativo. L’altro di promuovere ed affermare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Lo comunica la Cgil di Roma e del Lazio in una nota.
Dietro ogni incidente sul lavoro c’è una persona a cui la vita viene rovinata o tolta – prosegue -. I riflettori non sempre si accedono e quando accade, spesso si spengono in fretta lasciando le persone da sole dolore e nell’assenza di risposte, in un silenzio che cancella la memoria e la vita di chi è morto sul lavoro. Non conoscere i nomi, i volti e le vicende delle persone che muoiono sul lavoro rende tutto più distante e astratto, normalizza la strage quotidiana sui luoghi di lavoro.
Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno per dare sostegno, memoria e giustizia, far sì che il Paese intero non distolga lo sguardo, ma discuta e si mobiliti per cambiare finalmente le cose affinché il lavoro non sia più causa di dolore e sofferenza.
A presiedere l’associazione è Maria Giulia Dalla Brea, infermiera, che ha perso il marito, Stefano Fallone, in un incidente sul lavoro il 20 luglio 2020 insieme a un altro operaio, precipitati da un’altezza di 20 metri. La vice presidenza è affidata a Lorena Carosi, pensionata, madre dell’ascensorista Fabio Palotti, morto il 27 aprile 2022, all’interno del ministero degli Esteri, dove lavorava per una ditta in subappalto.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

