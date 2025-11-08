Lavoro, Di Cola (Cgil): sottoscritto con Comune Roma accordo su appalti servizi e forniture

Riceviamo e pubblichiamo

I sindacati hanno sottoscritto ieri l’accordo sugli appalti di servizi e forniture di Roma Capitale, Municipi e Città Metropolitana con il sindaco, Roberto Gualtieri, “in continuità con il percorso e gli obiettivi stabiliti già con altri accordi sulle opere”. Lo dichiara, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola.

“Più garanzie sulla legalità, trasparenza e qualità del lavoro in tutta la filiera degli appalti, per contrastare le infiltrazioni criminali, il dumping contrattuale e lo sfruttamento lavorativo, questi sono i principali obiettivi dell’accordo – aggiunge Di Cola -.

Il nuovo accordo prevede l’introduzione di una ‘struttura bando tipo’ per le future gare d’appalto, con l’applicazione soli dei Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Di particolare rilevanza sono le clausole sociali rafforzate con cui si garantisce la continuità occupazionale, economica e di tutti gli istituti contrattuali maturati dalle lavoratrici e dai lavoratori nei casi di cambio di appalto. Tra una gara e l’altra non possono esserci tagli di personale, riduzione di salario e perdita dei diritti acquisiti”.

Inoltre, “vengono esclusi ribassi sul costo del lavoro non giustificati, rafforzati i controlli su salute e sicurezza, introdotti strumenti per verificare la congruità del costo della manodopera e limitato il subappalto solo a casi oggettivamente giustificati – spiega ancora Di Cola -. Nell’aggiudicazione delle gare, in coerenza con gli obiettivi dell’accordo, vengono introdotti criteri premiali per valorizzare la creazione di occupazione stabile e a tempo pieno, contrastando anche il part time involontario, occupazione femminile e giovanile, inclusione delle persone con disabilità, sostenibilità sociale e ambientale e formazione aggiuntiva.

Adesso è fondamentale che il protocollo veda, in tempi rapidi, la sua estensione e piena applicazione anche nelle società partecipate del Comune di Roma e che prosegua il confronto anche sugli altri temi, a partire dal bilancio previsionale di Roma Capitale”, conclude il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio.

Link al testo dell’accordo:

https://lazio.cgil.it/wp-content/uploads/2025/11/Accordo-Appalti-Comune-di-Roma.pdf

Segreteria CGIL di Roma e Lazio