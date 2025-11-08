8 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Lavoro, Di Cola (Cgil): sottoscritto con Comune Roma accordo su appalti servizi e forniture

0
95

Riceviamo e pubblichiamo

I sindacati hanno sottoscritto ieri l’accordo sugli appalti di servizi e forniture di Roma Capitale, Municipi e Città Metropolitana con il sindaco, Roberto Gualtieri, “in continuità con il percorso e gli obiettivi stabiliti già con altri accordi sulle opere”. Lo dichiara, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola.

“Più garanzie sulla legalità, trasparenza e qualità del lavoro in tutta la filiera degli appalti, per contrastare le infiltrazioni criminali, il dumping contrattuale e lo sfruttamento lavorativo, questi sono i principali obiettivi dell’accordo – aggiunge Di Cola -.

Il nuovo accordo prevede l’introduzione di una ‘struttura bando tipo’ per le future gare d’appalto, con l’applicazione soli dei Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Di particolare rilevanza sono le clausole sociali rafforzate con cui si garantisce la continuità occupazionale, economica e di tutti gli istituti contrattuali maturati dalle lavoratrici e dai lavoratori nei casi di cambio di appalto. Tra una gara e l’altra non possono esserci tagli di personale, riduzione di salario e perdita dei diritti acquisiti”.

Inoltre, “vengono esclusi ribassi sul costo del lavoro non giustificati, rafforzati i controlli su salute e sicurezza, introdotti strumenti per verificare la congruità del costo della manodopera e limitato il subappalto solo a casi oggettivamente giustificati – spiega ancora Di Cola -. Nell’aggiudicazione delle gare, in coerenza con gli obiettivi dell’accordo, vengono introdotti criteri premiali per valorizzare la creazione di occupazione stabile e a tempo pieno, contrastando anche il part time involontario, occupazione femminile e giovanile, inclusione delle persone con disabilità, sostenibilità sociale e ambientale e formazione aggiuntiva.

Adesso è fondamentale che il protocollo veda, in tempi rapidi, la sua estensione e piena applicazione anche nelle società partecipate del Comune di Roma e che prosegua il confronto anche sugli altri temi, a partire dal bilancio previsionale di Roma Capitale”, conclude il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio.

Link al testo dell’accordo:

https://lazio.cgil.it/wp-content/uploads/2025/11/Accordo-Appalti-Comune-di-Roma.pdf

Segreteria CGIL di Roma e Lazio

 

 

Articolo precedente
Lavoro: Cgil Lazio, costituita associazione “Insieme per la giustizia” con familiari vittime
Articolo successivo
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it