Ha il piacere di informarvi che il giorno martedì 11 novembre alle ore 15:25 andrà in onda su Rai 3 la replica di Girobanda, documentario scritto e diretto da Mauro Campiotti. Con la straordinaria partecipazione di Paolo Fresu, noto jazzista di fama internazionale che muove i suoi primi passi nella banda musicale di Berchidda, si racconta l’importanza delle bande musicali nel tessuto sociale italiano, fenomeno di aggregazione sociale e ponte generazionale in cui si tramandano cultura, educazione, rispetto ed etica. In un viaggio tra Sardegna e Abruzzo, le bande musicali italiane uniscono realtà diverse, in un momento unico fatto di feste e tradizioni, un appuntamento musicale capace di stimolare e legare le persone tra loro. Patrocinato da Anbima APS – Associazione Nazionale delle bande Italiane Musicali Autonome e realizzato anche grazie al contributo del MiC – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.