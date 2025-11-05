CARCERE: CONOSCERE PER CAMBIARE – 12 novembre

Riceviamo e pubblichiamo

Un momento di confronto e riflessione pubblica sul tema del sistema penitenziario e della sua funzione rieducativa: questo l’obiettivo dell’incontro “Carcere: conoscere per cambiare”, che si terrà mercoledì 12 novembre alle ore 16:30 presso l’Aula Pucci di Civitavecchia in P.le Guglielmotti, 2

All’incontro interverranno il Sindaco Marco Piendibene, P. Messina, Responsabile Osservatorio Carcere della Camera Penale di Civitavecchia, L. Montini Paciotta, Direttore della Camera Penale di Civitavecchia, e G. Colombo, già magistrato, giurista e scrittore. Introduce e modera Corrado Lancia, Delegato alle carceri di Civitavecchia.

Durante l’incontro verranno affrontati temi centrali e di grande attualità: la crisi del sistema carcerario italiano e le ricadute sul Polo Penitenziario di Civitavecchia, la funzione rieducativa della pena tra principi costituzionali e profili operativi, e la giustizia riparativa come modello di riconoscimento della vittima e di ricostruzione del legame sociale.

“La conoscenza è il primo passo verso il cambiamento”, dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni, “solo comprendendo la realtà del carcere, le difficoltà quotidiane di chi vi lavora e di chi vi vive, possiamo promuovere una comunità più consapevole e attenta. Il reinserimento sociale dei detenuti non è un tema distante, ma una responsabilità collettiva che riguarda ciascuno di noi».

Sulla stessa linea, Corrado Lancia, Delegato alle Carceri del Comune di Civitavecchia e moderatore dell’incontro, sottolinea: “Il nostro Polo Penitenziario rappresenta una realtà complessa e importante per il territorio. Con questo evento vogliamo creare uno spazio di dialogo tra istituzioni, operatori, cittadini e mondo della giustizia, per riflettere su come rendere il sistema penitenziario più umano, efficace e realmente orientato al recupero della persona».

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e intende promuovere una riflessione condivisa su un tema che tocca i valori fondamentali della società civile e della convivenza democratica.