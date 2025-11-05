5 Novembre, 2025
Al via la nuova stagione a Trevignano Proms, l’iniziativa che porta la musica

Domenica 19 ottobre è andata in scena, presso l’aula consiliare del comune di Trevignano Romano, il concerto che inaugura la nuova stagione di Trevignano Proms.  Arrivato ormai alla quinta stagione, segno del grande interesse suscitato nel pubblico, il progetto che vede come direttore artistico Stefano Cucci è pronto a far compagnia ai suoi spettatori fino a maggio, con una grande varietà di generi. Si passerà infatti dalla musica classica, al jazz, fino ad arrivare al blues.

Nella serata inaugurale sono stati 2 i musicisti protagonisti: Luca Peverini ed Enrico Maria Polimanti. Il primo, violoncellista, si è diplomato con il massimo dei voti presso il conservatorio di Santa Cecilia a Roma nel 1985, ed è attualmente membro stabile del Teatro dell’Opera di Roma. Il secondo invece, esibitosi al pianoforte, può vantarsi di un curriculum internazionale, viste anche le sue collaborazioni con artisti come Adrian McDonnel, Lydia Easley, Mark Kroll e molti altri. Il tema del concerto è stato “Il violoncello romantico”, che ha riportato in vita le opere di alcuni dei più grandi compositori di epoca romantica. Coloro presenti nella sala hanno quindi avuto la possibilità di ascoltare i pezzi di F.Mendelssohn Bartholdy, R.Schumann e C.M. von Weber. Proprio il pubblico è sembrato decisamente apprezzare le scelte del direttore; non sono infatti mancati applausi, al seguito dei quali i due musicisti hanno risposto con ben due bis.

Si è detto dunque soddisfatto Stefano Cucci, che dopo aver riempito l’intera sala consiliare (metà dei presenti era anche abbonata), si augura un’affluenza più consistente da parte dei giovani, magari anche grazie all’attività delle varie scuola. L’appuntamento è dunque al 15 novembre alle 18:30, dove ad andare in scena sarà il duo di fisarmoniche “Free reeds”, che metteranno in musica opere di Bach, Ravel e Santamaria. 

Davide Catena 

