5 Novembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

OPEN DAY RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA A CITTADINI RESIDENTI

Riceviamo e pubblichiamo

Si comunica l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Civitavecchia sabato  15 NOVEMBRE 2025. Il secondo open day di quest’anno dedicato alla Carta di Identità Elettronica, dato atto che, a partire dal 3 agosto 2026, per le carte di identità cartacee cesserà la validità sia in Italia che all’estero, qualunque sia la loro scadenza, in attuazione del Regolamento UE che stabilisce requisiti di sicurezza uniformi per tutti i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea.
 Dalle ore 8:30 alle ore 13:00, i cittadini residenti, liberamente senza alcuna prenotazione, potranno infatti recarsi presso l’ufficio Anagrafe comunale sito in P.le Santarelli snc (loc. Campo dell’Oro) per il rilascio o il rinnovo della Carta di Identità Elettronica (CIE). Nel caso di cittadini minorenni, è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori.
L’iniziativa, già testata nel corso dell’anno con soddisfacente risultato, vuole, con una giornata straordinaria di apertura al pubblico, resa possibile grazie  alla disponibilità del personale dei Servizi Demografici, venire incontro alle richieste e necessità dei cittadini che hanno urgente bisogno di rinnovare il proprio documento di identità, ma che, anche  per motivi di lavoro, trovano difficoltà nel farlo  durante la settimana.
E’ questo il motivo dell’organizzazione dell’open day proprio per agevolare loro l’accesso al servizio e snellire il procedimento di rilascio, considerato il termine imminente di validità del documento cartaceo.
Le modalità di fruizione del servizio sono quelle di sempre: i cittadini dovranno recarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di Tessera Sanitaria, di una fototessera recente, della carta di identità cartacea o della cie già scaduta o in scadenza. Il costo  è pari ad  €22,21 o € 27,37(se duplicato) da pagare in contanti allo sportello.
In servizio ci saranno diverse unità di personale a disposizione dei cittadini così da snellire l’agenda delle prenotazioni, accorciando le liste d’attesa formatesi. Si ringraziano, con l’occasione, i dipendenti tutti dei Servizi Demografici sempre disponibili per questa utile e necessaria iniziativa.
Si consiglia vivamente ai cittadini di aderire a questo evento “Open Day” ad evitare eventuali ritardi o congestioni a ridosso della scadenza del documento cartaceo del 3 agosto 2026.
