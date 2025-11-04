Max Ferrigno , artista piemontese mette in mostra il femminile

riceviamo e pubblichiamo:

MAX FERRIGNO

BadGirls

Una mostra non curata da Laura Milani

Opening 27 novembre, 2025 6:30-9 PM

Feat.House

Via Giacosa, 15

10125 – Torino

28 novembre, 2025 – 3 febbraio, 2026

Lo spazio Feat. House in via Giacosa, 15 a Torino ospita la nuova mostra personale di Max Ferrigno (Casale Monferrato, 1977) BadGirls, non curata da Laura Milani.

L’immaginario dell’artista piemontese, che vive da anni a Palermo, mette al centro della scena (e visivamente della tela) la figura femminile: l’omaggio totalizzante della sua pittura è nei confronti di un archetipo di donna contemporaneo che va ben oltre i confini del consentito. Ferrigno porta in scena un universo popolato da donne tatuate, ribelli, armate: sono guerriere contemporanee, donne che scelgono di difendersi autonomamente, di andare oltre le difficoltà, affermando il proprio valore.

I loro corpi, segnati dal tatuaggio, raccontano storie di libertà, resistenza e indipendenza, mentre le pose e le espressioni evocano una femminilità che è andata oltre la paura a favore dell’azione e del cambiamento, in un’esplosione di colori violenti, acidi, saturi, talvolta discordi e discrepanti, in grado di ipnotizzare e destabilizzare lo spettatore.

Laura Milani (torinese) visionaria imprenditrice e manager culturale, è la non curatrice della mostra di Max Ferrigno, con il fine di affermare che la cura non ha bisogno di un titolo, perché è un gesto silenzioso, un atto continuo di attenzione, responsabilità e vulnerabilità. È un modo di stare nel mondo, non una funzione nel sistema.

Delle BadGirls Milani racconta: “Max Ferrigno mette al centro della scena la figura femminile – rappresentandola attraverso un archetipo della donna contemporanea il cui corpo racconta storie di coraggio, libertà e indipendenza. Le sue opere fissano sulla tela gli istanti in cui le donne prendono decisioni importanti, gli attimi precisi in cui cambiano il corso della propria esistenza attraverso una scelta”.

L’immaginario cinematografico di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez attraversa le tele di Ferrigno: le sue eroine sembrano uscire direttamente da un film pulp, sospese tra ironia e dramma, tra gioco e sfida, tra realtà e sogno. Le reminiscenze di viaggio sudamericane prendono vita nel ciclo di ritratti Sinibaldi, dove l’iconografia è un ribaltamento dell’immagine religiosa convenzionale, in un sincretismo che ricorda la figura della Santa Muerte e la donna botticelliana.

Attraverso questa mostra personale, Max Ferrigno invita il pubblico a immergersi in un mondo dove il fumetto incontra il cinema, e dove la pittura restituisce alle donne il ruolo di protagoniste assolute, forti e inarrestabili.

Feat House è la casa del Venture Building, un Social Business Club, un luogo in cui la cultura si apre al mondo e dove persone di valore, da ogni contesto, si incontrano per costruire qualcosa di nuovo e audace. Al loro fianco, come cofounding partner, la Fondazione Compagnia di San Paolo.

Informazioni mostra

Max Ferrigno – BadGirls

Opening 27 novembre, 2025 6-9 PM

28 novembre, 2025 – 3 febbraio, 2026

Feat. House – Via Giacosa, 15 – 10125 – Torino

Orari: 19:30 – 21:00

Ingresso: gratuito su invito o accredito www.feat.house

Per informazioni e materiali stampa:

Raffaella De Chirico Arte Contemporanea e Art Advisoring

Via Monte di Pietà, 1A – 20121 – Milano

pressoffice.raffaelladechirico@gmail.com

info@dechiricogalleriadarte.it

+39 3928972581