BRACCIANO OMAGGIA LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Questa mattina, intorno alle 10.30, a Bracciano si è svolta la tradizionale celebrazione della Festa del 4 Novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia ha avuto luogo nella piazza che nel nome stesso ricorda gli eventi storici di questa importante ricorrenza per l’Italia e anche per la città di Bracciano, che vide morire molti giovani concittadini nei due conflitti bellici.
Così ieri in piazza IV Novembre, detta piazza del Comune, sotto un inaspettato caldo sole autunnale, il sindaco, Marco Crocicchi, e le rappresentanze delle Forze Militari di stanza a Bracciano hanno reso omaggio al Monumento ai caduti. Dopo lo schieramento dei soldati dinanzi al monumento, l’Inno Nazionale e l’alza bandiera sulle note del Silenzio d’ordinanza, la cerimonia ha avuto inizio.
Subito dopo il parroco di Bracciano, all’ingresso del Municipio, ha benedetto la corona d’alloro, che poi il sindaco e il Comandante della Scuola d’Artiglieria di Bracciano, al suono del celebre inno patriottico, “Il Piave Mormorava”, sono andati a deporre davanti ai volti dei soldati caduti in guerra scolpiti sul marmo del monumento.
Al termine di alcuni momenti di silenzio e di commozione, il sindaco ha preso la parola e nel suo discorso, oltre a ringraziare tutti i partecipanti, ha richiamato l’importanza di un costante lavoro di educazione alla pace da parte di tutte le istituzioni, proprio in rispetto del sacrificio dei soldati che si sono caduti per i principi di libertà e democrazia. Il sindaco ha inoltre fatto riferimento all’articolo 11 della Costituzione Italiana anche e soprattutto rispetto al clima internazionale di tensione.
Alla cerimonia erano presenti le rappresentanze in servizio e in congedo dell’Artiglieria, dei Carabinieri, dell’Aeronautica, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile. Quest’anno alla manifestazione ha presenziato anche una scolaresca, in rappresentanza della Scuola Primaria Tommaso Tittoni dell’IC BRACCIANO, la classe 3B i cui alunni hanno ascoltato e osservato ogni momento della cerimonia con estrema attenzione e partecipazione.
                                                                                                        Cinzia Orlandi
Max Ferrigno , artista piemontese mette in mostra il femminile

