5 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

IL PRIVILEGIO DI ESSERE ITALIANI. IL SINDACO DI CANALE BETTARELLI ALLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

0
142
le celebrazione del IV novembre a Canale

Il sindaco di canale Alessandro Bettarelli, accompagnato dal vice sindaco Fabrizio Lavini e da altri amministratori, ha celebrato oggi, sia a Canale che nella frazione di Montevirginio, la giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate presso i Monumenti ai Caduti.

Il sindaco ha tenuto a ringraziare le scuole scuole Secondaria di primo Grado e dell’Infanzia, che hanno partecipato alle commemorazioni, il maestro Antonio Cestra della Banda musicale “E. D’Aiuto”, che ha eseguito il silenzio, Don Giacomo, l’ANC di Bracciano, il 1° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “IDRA”, Polizia Locale e Protezione Civile, come sempre presenti.

“È bello vedere i nostri giovani qui con noi – ha detto il Sindaco – e siamo convinti che qualcosa rimarrà in loro di questa mattinata, magari una maggiore consapevolezza sull’importanza del nostro essere italiani, di quanto sia un privilegio appartenere a questo splendido Paese, uomini e donne di colori, razze, religioni e appartenenze politiche diverse, uniti sotto un’unica nazione, un’unica bandiera che da sempre è simbolo di fratellanza, libertà, uguaglianza, democrazia, libertà di pensiero.”
“In questi giorni, purtroppo – ha continuato il Primo Cittadino – i temi della pace e della guerra sono attualissimi. Se è quindi giusto celebrare questa giornata, una tra le più importanti della nostra storia, è altrettanto giusto ricordare l’art.11 della nostra Carta Costituzionale e prestare bene attenzione alle parole usate, a quello che dice: l’Italia ripudia la guerra. Fu scelto come termine ‘ripudia’ perché ritenuto un verbo che conteneva il duplice messaggio di rinuncia e condanna etica all’azione bellica: la guerra è sempre sbagliata. Il 4 Novembre però è anche la festa delle nostre Forze Armate, e ancora possiamo tornare alla nostra Costituzione che, con l’articolo 52, stabilisce «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». E le nostre Forze Armate servono proprio a questo: a difenderci qualora l’Italia dovesse subire un’aggressione altrui. Teniamo sempre a mente il valore della pace e ringraziamo chi dedica la sua vita a difenderla.”

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone

 

Articolo precedente
Civitavecchia e Cospicua unite dal mare e dalla storia: firmato il patto di gemellaggio tra le due città
Articolo successivo
‘PROPOSTA DI AZIONE PER IL TERRENO EX ARSIAL: UN MUSEO E PARCHEGGI PER IL CENTRO STORICO’

Ultimi articoli

Eventi

BRACCIANO OMAGGIA LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Cultura

Max Ferrigno , artista piemontese mette in mostra il femminile

Società

4 Novembre. A Cesano la cerimonia in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Politica

‘PROPOSTA DI AZIONE PER IL TERRENO EX ARSIAL: UN MUSEO E PARCHEGGI PER IL CENTRO STORICO’

Territorio

Civitavecchia e Cospicua unite dal mare e dalla storia: firmato il patto di gemellaggio tra le due città

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it