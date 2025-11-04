5 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Civitavecchia e Cospicua unite dal mare e dalla storia: firmato il patto di gemellaggio tra le due città

0
113
tavolo sulla sicurezza del lavoro a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

È stato ufficialmente sottoscritto il Patto di Gemellaggio tra la Città di Civitavecchia e la Città di Cospicua a Malta. A firmare l’accordo il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il Sindaco di Cospicua, Marco Angius, l’Ambasciatore maltese in Italia, Daniel Azzopardi e l’Ambasciatrice italiana a Malta, Valentina Setta.
Il gemellaggio nasce dal profondo legame storico e marittimo che unisce le due comunità e pone le basi per una collaborazione stabile e duratura nei campi culturale, educativo, economico, ambientale e turistico. Le due città, pur geograficamente distanti, condividono un comune destino legato al mare. Nel corso dei secoli, Civitavecchia e Cospicua hanno saputo resistere a invasioni e trasformazioni, mantenendo viva una forte identità marinara. Un significativo trait d’union storico è rappresentato dall’Ordine dei Cavalieri di Malta: dopo aver lasciato Rodi nel 1522, i Cavalieri fecero tappa a Civitavecchia prima di raggiungere definitivamente Malta nel 1530. Questo passaggio suggellò un legame spirituale e storico che oggi trova nuova forza nel gemellaggio ufficiale.
Il gemellaggio prevede un ampio programma di collaborazione e scambio, articolato in diversi ambiti: scambi culturali e artistici, collaborazioni educative e giovanili, scambi sportivi, promozione turistica congiunta, sviluppo economico e del commercio, valorizzazione del patrimonio e collaborazione ambientale e marina, scambi enogastronomici, formazione e ricerca, solidarietà e scambio di esperienze amministrative.
Civitavecchia investe nello sviluppo del turismo crocieristico e nella valorizzazione del suo patrimonio archeologico e naturalistico; Cospicua, parte integrante delle “Tre Città” di Malta, si sta affermando come destinazione culturale e turistica, attraverso progetti di riqualificazione e di promozione dell’ospitalità. Il Sindaco Piendibene ha espresso soddisfazione per il gemellaggio, “che rappresenta un ponte tra due comunità che condividono il mare, la storia e la volontà di costruire insieme un futuro di crescita sostenibile e culturale. Due città legate da un filo invisibile che oggi diventa impegno concreto di collaborazione e amicizia”.
Articolo precedente
“Lo psicologo in farmacia”: la Farmacia comunale 6 di Cerveteri si conferma presidio di sanità territoriale, vicino ai bisogni dei cittadini
Articolo successivo
IL PRIVILEGIO DI ESSERE ITALIANI. IL SINDACO DI CANALE BETTARELLI ALLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

Ultimi articoli

Eventi

BRACCIANO OMAGGIA LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Cultura

Max Ferrigno , artista piemontese mette in mostra il femminile

Società

4 Novembre. A Cesano la cerimonia in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Politica

‘PROPOSTA DI AZIONE PER IL TERRENO EX ARSIAL: UN MUSEO E PARCHEGGI PER IL CENTRO STORICO’

Eventi

IL PRIVILEGIO DI ESSERE ITALIANI. IL SINDACO DI CANALE BETTARELLI ALLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it