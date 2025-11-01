1 Novembre, 2025
“Genitori si cresce”, il libro di Lorenzo Gasparrini presentato a Palazzo Altieri di Oriolo

il libro di Gasparrini presentato a Palazzo Altieri di Oriolo

Sabato 8 novembre, alle ore 16.30, presso la Sala degli Avi di Palazzo Altieri il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini presenterà il suo nuovo libro “Genitori si cresce”.

Dialogheranno con lui, in qualità di genitore e di insegnante, Mariangela Mecca e Anna Spiccia appartenenti entrambe all’Associazione “Crescere con i libri” di Oriolo Romano.
“La genitorialità è cambiata piú velocemente dei genitori .

Questo non è un manuale per diventare buoni genitori: nessun addestramento ci prepara davvero ad allevare un essere umano. Però è un percorso da fare insieme per svelare e smontare il retaggio di una società che coltiva squilibri e divisioni, per diventarne consapevoli e trasmettere consapevolezza”.

Per provare ad arginare il fenomeno della violenza di genere, bisogna partire dalla formazione delle comunità educanti, come i genitori gli insegnanti, e seguire i giovani fin da piccoli.

