31 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

MINACCE A GUALTIERI, D’AMATO (AZIONE): ATTO INTOLLERABILE, NESSUNO SPAZIO PER LE INTIMIDAZIONI

0
42
D'Amato

Riceviamo e pubblichiamo

“Un atto gravissimo e intollerabile. Non ci possono essere minacce né intimidazioni: nessuno pensi di poter fermare l’impegno delle istituzioni e del sindaco di Roma. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al sindaco Roberto Gualtieri e condanniamo con la massima fermezza questo gesto vile, che non può trovare spazio nella nostra città. Di fronte alla violenza, la politica deve essere unita.” Lo dichiara Alessio D’Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione.

Articolo precedente
Cittá Metropolitana: solidarietà del Vice Sindaco Pierluigi Sanna al Sindaco Roberto Gualtieri
Articolo successivo
Alla biblioteca di Anguillara, presentazione del libro “𝔹𝕆𝕃𝕃𝔸 𝔻’𝔸𝔾𝕆𝕊𝕋𝕆” di Massimo Adinolfi

Ultimi articoli

Primo piano

Non saranno le minacce a fermare la battaglia per la legalità; solidarietà a Gualtieri per le gravi minacce. 

Cultura

Alla biblioteca di Anguillara, presentazione del libro “𝔹𝕆𝕃𝕃𝔸 𝔻’𝔸𝔾𝕆𝕊𝕋𝕆” di Massimo Adinolfi

Primo piano

Cittá Metropolitana: solidarietà del Vice Sindaco Pierluigi Sanna al Sindaco Roberto Gualtieri

Primo piano

Roma, Di Cola (CGIL ROMA LAZIO): solidarietà a Gualtieri per gravi minacce

Cultura

In viaggio con “Lui, lei e la Route 66. Sogni su due ruote

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it