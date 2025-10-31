MINACCE A GUALTIERI, D’AMATO (AZIONE): ATTO INTOLLERABILE, NESSUNO SPAZIO PER LE INTIMIDAZIONI

Riceviamo e pubblichiamo

“Un atto gravissimo e intollerabile. Non ci possono essere minacce né intimidazioni: nessuno pensi di poter fermare l’impegno delle istituzioni e del sindaco di Roma. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al sindaco Roberto Gualtieri e condanniamo con la massima fermezza questo gesto vile, che non può trovare spazio nella nostra città. Di fronte alla violenza, la politica deve essere unita.” Lo dichiara Alessio D’Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione.