31 Ottobre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Cittá Metropolitana: solidarietà del Vice Sindaco Pierluigi Sanna al Sindaco Roberto Gualtieri

Pierluigi Sanna

Riceviamo e pubblichiamo

 

«Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute». Così il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, commenta il messaggio intimidatorio diffuso da Silvio Hilic, autore di un video in cui, armato di fucile, rivolge pesanti minacce al primo cittadino dopo la demolizione di due villette abusive in via Arzachena, a Rocca Cencia.

«Chi minaccia un rappresentante delle istituzioni minaccia l’intera comunità. Roma non si farà intimidire: la legalità non arretra davanti alla violenza», prosegue Sanna.

«Siamo al fianco del Sindaco Gualtieri e delle forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono la sicurezza della città e di tutto il territorio provinciale” . Conclude Sanna

