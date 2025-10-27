28 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeIstruzione

Istituzioni a confronto, stamane a Palazzo Valentini, per modelli educativi e formativi mirati al benessere dei giovani

0
100

Riceviamo e pubblichiamo

Istituzioni a confronto: docenti, medici, rappresentanti delle forze dell’ordine, giuristi, esperti di sicurezza informatica e data protection per discutere di “– Progetti multidisciplinari innovativi per il benessere dei giovani” e affrontare in modo multidisciplinare tutti gli aspetti di una crescita sana delle nuove generazioni, in una società dove ogni giorno  ragazzi e ragazze vengono raggiunti da molte informazioni e molti stimoli attraverso i social ma dove la difficoltà ad inserirsi a scuola e in una comunità “reale” e non virtuale è un problema sempre più diffuso.

L’iniziativa, promossa da Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Roma, Asterion e Asl Rm1,  si è svolta questa mattina nella sala dell’Ex Consiglio di Palazzo Valentini ed è stato il Consigliere Città Metropolitana e di Roma Capitale, Mariano Angelucci a portare i saluti del sindaco Roberto Gualtieri che guida anche l’Ente Metropolitano.

Dopo aver ringraziato insieme a tutti i relatori,  la Consigliera Valeria Baglio, la dottoressa Eleonora Tomei della Polizia e il presidente di Asterion Gianfranco Polizzi, Angelucci ha sottolineato l’importanza per una comunità del benessere dei propri giovani. «Parlare di benessere oggi significa costruire contesti educativi capaci di accogliere, orientare e formare ragazze e ragazzi che vivono in una società sempre più complessa, connessa e spesso disorientante – ha detto Angelucci-. Le esperienze e i progetti presentati oggi, dalla formazione alla sicurezza digitale, dall’inclusione scolastica alla mindfulness, fino alle pratiche di solidarietà e dono, testimoniano un approccio integrato e multidisciplinare, dove scienza, educazione e valori civici si incontrano per generare innovazione e consapevolezza. Come rappresentanti delle istituzioni, crediamo con convinzione nel valore della collaborazione tra enti pubblici, mondo della scuola e dell’università, realtà del terzo settore e forze dell’ordine.

L’investimento più importante che possiamo fare come comunità è proprio questo: accompagnare le nuove generazioni verso un futuro in cui la scienza, l’etica e la solidarietà camminino insieme».

Tre i panel nel corso dei quali si sono messe a confronto esperienze e approcci al tema: “La formazione per una consapevolezza nella guida,

attraverso esperienze di realtà estesa”; “Inclusione a scuola: Mindfulness 365, parola d’ordine per il benessere a scuola di DSA e ADHD” e, infine “Il piacere di donare.  Uno studio integrato Asterion ets e Centro Trasfusionale Ospedali Santo Spirito- San Filippo Neri”.

 

 

 

 

 

Articolo precedente
“Tarquinia sottosopra”, un fine settimana tra arte, archeologia e natura
Articolo successivo
La guerra dei morti “di” lavoro: cifre e testimonianze per denunciare a “Bracciano rompe gli schemi”

Ultimi articoli

Primo piano

La guerra dei morti “di” lavoro: cifre e testimonianze per denunciare a “Bracciano rompe gli schemi”

Eventi

“Tarquinia sottosopra”, un fine settimana tra arte, archeologia e natura

Eventi

Santa Marinella celebra mare, gusto e sostenibilità: successo per la prima edizione di “Fish & Taste 2025″

Ambiente

Un albero per il futuro” nel bosco di Palo Laziale

Politica

D’AMATO: STELLANTIS CASSINO STA MORENDO, RACCOGLIERE L’APPELLO DI CALENDA PER UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE SULL’AUTOMOTIVE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it