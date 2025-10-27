𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 Bracciano,  𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”.

Riceviamo dal profilo facebook e pubblichiamo

𝐔𝐧 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢́ 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per migliorare la qualità degli spazi pubblici e il decoro urbano. Da diversi giorni è in corso un 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨, uno spazio prezioso per il quartiere e frequentato dalla comunità.

L’intervento prevede la 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐨𝐫𝐞𝐞 𝐞 𝐟𝐥𝐨𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢 e contestuale installazione di impianto di irrigazione, in linea con le migliorie previste nel contratto stipulato lo scorso anno con la ditta specializzata nella gestione del verde urbano. Un progetto che punta a valorizzare l’area, renderla più fruibile e accogliente, migliorando allo stesso tempo l’estetica e la qualità dell’ambiente.

Nel quartiere si aggiunge l’𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”, finanziato grazie alla Legge Regionale per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale (2022), che porterà a importanti interventi diffusi nel centro urbano.

Tra gli interventi previsti in questo quartiere:

𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 • Muro VIA DELLA PRATERINA / VIA DEL LAGO • Scalinata VIA DEL LAGO / VIA DELLE FERRIERE • Muro VIA DELLE FERRIERE

𝐌𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 • Scalinata VIA GIUSEPPE VERDI • Pavimentazione PIAZZA IV NOVEMBRE • Illuminazione e dissuasori al BELVEDERE SENTINELLA • Illuminazione crepuscolare TORRIONE

𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 • Fontanile e Lavatoio VIA CUPETTA DEL MATTATOIO • Area ludica attrezzata nel giardino di VIA CLAUDIA • Illuminazione ACQUEDOTTO ODESCALCHI – VIA PRINCIPE DI NAPOLI

Questi interventi, alcuni piccoli ma significativi, rappresentano un passo concreto verso una Bracciano più curata, accogliente e vivibile, dove ogni angolo della città torna a essere protagonista.

Ieri i volontari dí 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 sono intervenuti nel 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫, con rimozione dei rifiuti abbandonati e sistemazione del verde e riqualificazione dell’area. Un sincero ringraziamento per la proficua sinergia e collaborazione con il Comune a favore del nostro territorio.