Riceviamo e pubblichiamo
La ASL Roma 4 promuove il concorso letterario “Voci contro la violenza”, un’iniziativa dedicata agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole del territorio della Asl Roma 4, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sull’importanza del rispetto e dell’uguaglianza tra donne e uomini.
L’obiettivo del concorso è stimolare una riflessione profonda, attraverso la scrittura, su come i giovani percepiscono, raccontano e desiderano contribuire al cambiamento della cultura della violenza. Ogni scuola potrà selezionare un racconto per ciascuna classe da inviare alla selezione finale
L’elaborato, di massimo 2000 battute, dovrà essere inviato entro il 25 novembre 2025 via email all’indirizzo: segreteriaconsultori@aslroma4.
I racconti selezionati saranno poi pubblicati sulla newsletter aziendale.