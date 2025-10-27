Riceviamo e pubblichiamo

La ASL Roma 4 promuove il concorso letterario “Voci contro la violenza”, un’iniziativa dedicata agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole del territorio della Asl Roma 4, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sull’importanza del rispetto e dell’uguaglianza tra donne e uomini.