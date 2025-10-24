Rischi e pericoli dei vulcani raccontati agli studenti del San Giovanni Bosco di Bracciano

In aula, ospite la prof.ssa Donatella De Rita dell’Università Roma Tre

Una mattinata affascinante come sa essere, appunto, un’eruzione vulcanica, quella offerta venerdì 24 ottobre agli alunni delle classi secondarie di primo grado 2^ e 3^ C dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Bracciano.

La giornata di approfondimento sui vulcani, organizzata con la passione e la professionalità indiscussa della prof.ssa Natascia Bisogni, era una scommessa dall’esito scontato, considerata la passione, soprattutto per le scienze naturali, che notoriamente l’insegnante contagia ai suoi alunni.

Titolo del convegno: “Rischi e pericoli dei vulcani, la loro importanza nella storia e nell’arte”: il fascino di uno dei fenomeni più antichi e ancora imprevedibili della storia della terra che si aggiunge al fascino delle sue rappresentazioni artistiche e documentali.

Per andare sul sicuro, la Bisogni ha invitato un’autorità in materia, la prof.ssa Donatella De Rita, già ordinaria di Geologia e Vulcanologia all’Università Roma Tre, iniziativa accolta molto di buon grado dalla dirigenza.

Anni di esperienza della De Rita nell’insegnamento, hanno agevolato l’immediata cattura dell’attenzione dei ragazzi presenti in un’aula composta, attenta e silenziosa; la docente ha raccontato ai giovani, con linguaggio accessibile e coinvolgente, quali sono stati e restano i rischi e i pericoli associati ai vulcani, in Italia e nel mondo, sottolineando l’importanza della prevenzione, dello studio per una conoscenza sempre maggiore e l’approfondimento della preparazione perché possa essere garantita la più efficace prevenzione e limitare i danni che questi giganti sornioni della terra, potenzialmente sono in grado di generare (si ricordi, uno per tutti, la distruzione di Pompei).

Soprattutto la De Rita ha ricordato come molto spesso i vulcani abbiano condizionato la storia, influendo per esempio in due importanti sconfitte di Napoleone, ma abbiano anche ispirato l’arte, con numerose raffigurazioni pittoriche e artistiche.

Gli alunni, che hanno dimostrato una eccellente preparazione in materia, hanno seguito in religioso silenzio e con grande attenzione, palesando la loro curiosità e proponendo interessanti quesiti e osservazioni che sono state ritenute mature e intelligenti.

Certamente l’evento in parola ha rappresentato un’opportunità di approfondimento e comprensione per i ragazzi per comprendere meglio i rischi e le conseguenze delle eruzioni vulcaniche grazie soprattutto alla competenza e alla pazienza con cui la docente ha interagito con l’uditorio, fornendogli una visione completa e approfondita dell’argomento.

La conferenza è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza della divulgazione scientifica così come della diffusione delle conoscenza, postulati imprescindibili della cultura; il grado di valore dell’iniziativa l’ha marcato il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha inteso onorare la docente ospite, la scuola ma soprattutto i ragazzi della sua presenza. Con lui, era presente anche Lucrezia Castro, già dirigente della Protezione Civile.

Il sindaco Crocicchi ha portato i ringraziamenti istituzionali e personali alla docente per aver accettato di impreziosire con la sua presenza, una scuola del territorio e aver condiviso con gli studenti la sua esperienza e la sua competenza, fermando la mattinata odierna nel calendario della memoria.

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone