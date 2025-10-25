Quattro assi, un colore solo: la libertà secondo Meloni

Il nostro Presidente del Consiglio ci ha spiegato a reti unificate che, con il suo governo, la libertà di stampa, in questi tre anni, presentando un’inchiesta redatta da “Reporter senza frontiere”, è passata dal 58° posto al 49°, recuperando ben nove punti in classifica. Matematicamente incontestabile.

2022 58° posizione. Ultimi due mesi governo Meloni

2023 41° posizione. Governo Meloni

2024 46° posizione. Governo Meloni

2025 49° posizione. Governo Meloni

Risultato: dal 58°al 49°posto. Con il governo Meloni la classifica è migliorata di nove punti

Poi però scopriamo che i dati del 2025 saranno resi pubblici nel 2026.

C’è qualcosa che non torna: i dati annunciati, con enfasi trionfalistica, dal nostro Presidente del Consiglio si riferiscono sempre all’anno precedente, allora occorre rifare la classifica.

2021 58° posizione. Un mese di governo Conte II e poi governo Draghi.

2022 41° posizione. Governo Draghi e ultimi due mesi insediamento governo Meloni.

2023 46° posizione. Governo Meloni

2024 49° posizione. Governo Meloni

Risultato: da 41°al 49°. Con il Governo Meloni classifica peggiorata di otto punti

La posizione del governo Meloni nel 2025 sarà resa pubblica nel 2026 ed è certo che il livello della libertà di stampa nel nostro paese non potrà che peggiorare poiché la notizia di questa svista, non è stata minimamente riportata ai cittadini del nostro paese.

Siamo al gioco delle tre carte e mi ricorda amaramente Francesco De Gregori: “I tuoi quattro assi bada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi”

Lorenzo Avincola redattore de L’agone