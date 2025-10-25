25 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Quattro assi, un colore solo: la libertà secondo Meloni

0
88

Il nostro Presidente del Consiglio ci ha spiegato a reti unificate che, con il suo governo, la libertà di stampa, in questi tre anni, presentando un’inchiesta redatta da “Reporter senza frontiere”, è passata dal 58° posto al 49°, recuperando ben nove punti in classifica. Matematicamente incontestabile.

2022 58° posizione. Ultimi due mesi governo Meloni

2023 41° posizione. Governo Meloni

2024 46° posizione. Governo Meloni

2025 49° posizione. Governo Meloni

Risultato: dal 58°al 49°posto.  Con il governo Meloni la classifica è migliorata di nove punti

Poi però scopriamo che i dati del 2025 saranno resi pubblici nel 2026.

C’è qualcosa che non torna: i dati annunciati, con enfasi trionfalistica, dal nostro Presidente del Consiglio si riferiscono sempre all’anno precedente, allora occorre rifare la classifica.

 

2021 58° posizione. Un mese di governo Conte II e poi governo Draghi.

2022 41° posizione. Governo Draghi e ultimi due mesi insediamento governo Meloni.

2023 46° posizione. Governo Meloni

2024 49° posizione. Governo Meloni

Risultato: da 41°al 49°. Con il Governo Meloni classifica peggiorata di otto punti

 

La posizione del governo Meloni nel 2025 sarà resa pubblica nel 2026 ed è certo che il livello della libertà di stampa nel nostro paese non potrà che peggiorare poiché la notizia di questa svista, non è stata minimamente riportata ai cittadini del nostro paese.

Siamo al gioco delle tre carte e mi ricorda amaramente Francesco De Gregori: “I tuoi quattro assi bada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi”

 

Lorenzo Avincola redattore de L’agone

Articolo precedente
Rischi e pericoli dei vulcani raccontati agli studenti del San Giovanni Bosco di Bracciano
Articolo successivo
Sulla rotta del mare: Santa Marinella tra storia, arte e sapori

Ultimi articoli

Territorio

Bracciano, i paracadutisti dell’Esercito donano il sangue in Piazza IV Novembre a Bracciano

Eventi

Sulla rotta del mare: Santa Marinella tra storia, arte e sapori

Cultura

Rischi e pericoli dei vulcani raccontati agli studenti del San Giovanni Bosco di Bracciano

Politica

REGIONE LAZIO: OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER LE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI LOCALI. Palazzo: “Valorizziamo le nostre radici e diamo forza al turismo dei territori”

Eventi

Generazione Musica festeggia i suoi 35 anni con una festa concerto a Bracciano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it