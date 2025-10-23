riceviamo e pubblichiamo:

STANZE VUOTE: IL NUOVO SINGOLO DI VERONICA SURRENTINO

UN VIAGGIO NELLE STANZE DELL’ANIMA: IN USCITA IL 24 OTTOBRE 2025

Roma, 22 ottobre 2025

“Stanze vuote” è il nuovo brano della cantautrice Veronica Surrentino, un racconto intimo e diretto

sul vuoto che lascia chi non ha saputo restare, chi non ha avuto la forza o la volontà di coltivare un

amore. Non un addio gridato, ma una consapevolezza lucida: alcune presenze, una volta svanite,

diventano polvere, lasciando dietro di sé stanze emotive che restano mute e sospese. Il singolo sarà

disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 ottobre 2025 e sarà accompagnato da un

videoclip disponibile sul canale YouTube della cantante.

Il testo, costruito su immagini forti e delicate – “neve sulle labbra”, “hai bruciato ed ora sei polvere”

– descrive luoghi interiori che tutti riconoscono: spazi che non parlano più di chi se n’è andato, ma

che conservano la traccia di un sentimento. Con un sound moderno e intenso, “Stanze vuote” si

muove tra malinconia e rinascita, trasformando il dolore dell’assenza in nuova consapevolezza. È

un brano che invita ad attraversare i vuoti emotivi senza paura, fino a riscoprirsi più veri, più liberi.

«Le stanze del cuore raccontano chi siamo stati e cosa abbiamo perso, ma anche la forza di chiudere

una porta e continuare il cammino».

Veronica Surrentino è un’interprete e cantautrice nata a Roma. A quattro anni si avvicina allo studio

del pianoforte iniziando un percorso che condizionerà fortemente la sua impronta artistica e

personale. Al termine del liceo si diploma con il massimo dei voti in Canto e Recitazione

all’Accademia “Achille Togliani” e subito dopo inizia a perfezionare la sua tecnica vocale sotto la

guida del produttore, autore e compositore Giosy Capuano. A giugno 2020 pubblica il suo primo EP

“Notte Verrà” in cui si intrecciano influenze e contaminazioni provenienti dalla musica

internazionale. L’anno successivo, pubblica due singoli, “Tranne Te” e “A passo lento”, da lei scritti

e arrangiati. A febbraio 2022 ha interpretato insieme a Maurizio Vandelli “L’Aquilone”, brano

scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Nel 2023 è uscito il suo ultimo EP “Veronica”,

lavoro più orientato al pop mentre, nel 2024, con Just 2 Be torna a sperimentare con un raffinato

soul e con il testo in inglese.