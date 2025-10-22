22 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Bando Cultura: prosegue “Una Striscia di Terra Feconda”, nel weekend arriva “Zona Mista”

0
6
Riceviamo e pubblichiamo
Civitavecchia, 22 ottobre 2025 – Prosegue la stagione culturale del Comune di Civitavecchia sostenuta dal Bando Cultura, Musica e Teatro con due appuntamenti distinti: la rassegna di jazz e musiche improvvisate “Una Striscia di Terra Feconda”, già avviata il 10 ottobre alla Cittadella della Musica e in calendario fino al 31 ottobre, e il festival di narrazione sportiva “Zona Mista”, in programma dal 24 al 26 ottobre tra Re-Cycle Officine e GranariOff.
«Con il Bando Cultura sosteniamo rassegne diverse per linguaggi e pubblici, ma unite dalla stessa qualità – dichiara l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti –. Una Striscia di Terra Feconda ha già inaugurato con grande partecipazione e proseguirà con i concerti del 23 e del 31 ottobre alla Cittadella della Musica; Zona Mista porterà in città tre giorni di incontri, libri e proiezioni dedicati al racconto sportivo, coinvolgendo spazi culturali cittadini e nuove comunità di pubblico.»
«Investire con continuità nella cultura significa rafforzare identità e coesione – afferma il Sindaco Marco Piendibene –. Ringrazio gli organizzatori e chi lavora dietro le quinte: questi progetti, finanziati dal nostro Bando, dimostrano che Civitavecchia sa programmare, attrarre qualità e offrire opportunità a cittadini, giovani e famiglie. Invito tutti a partecipare alle prossime date.»
Calendario sintetico
Una Striscia di Terra Feconda – Cittadella della Musica (via Gabriele D’Annunzio, 2): prossimi appuntamenti 23 e 31 ottobre.
Zona Mista – Festival di Narrazione Sportiva: 24–26 ottobre, incontri e proiezioni tra Re-Cycle Officine e GranariOff.
Articolo precedente
GUERRA E AMBIENTE
Articolo successivo
Aula Pucci gremita di studenti per “Costruire la pace: una sfida possibile”

Ultimi articoli

Economia

E-COMMERCE: AIRES-CONFCOMMERCIO, L’EUROPA È A UN BIVIO PER NON SOCCOMBERE DEVE CAMBIARE LE REGOLE

Salute

Sicurezza, Cgil Roma e Lazio: “malattie professionali in forte aumento”

Scuola

Aula Pucci gremita di studenti per “Costruire la pace: una sfida possibile”

Ambiente

GUERRA E AMBIENTE

Sanità

ASL ROMA 4: inaugurata la nuova sala operatoria oculistica dell’ospedale Padre Pio di Bracciano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it