18 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧

0
90
il sindaco Crociccih al Vian con Giovanni Impastato

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi al 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 “𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧” 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, insieme a studenti e studentesse del territorio da Ladispoli fino a Bassano, abbiamo incontrato 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨, fratello di 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨, per un momento intenso di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 e 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨.
Parlare di mafia non significa parlare solo del passato: significa interrogarsi sul 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞, sul 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐨, sull’importanza di essere 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐢.
Giovanni ha raccontato la storia di Peppino, ma anche quella di chi, ogni giorno, sceglie di 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.
💬 “𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢.”
Un ringraziamento speciale alla 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, ai 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, che ci ricorda che 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨.
🕊️ 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐞̀ 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐨, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢!
Articolo precedente
GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO IL PREMIO SULMONA DI GIORNALISMO

Ultimi articoli

Cultura

GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO IL PREMIO SULMONA DI GIORNALISMO

Cultura

La bella ‘Mbriana

Eventi

Incontro tra Amministrazione e Sindacati sulla situazione occupazionale degli operatori socio-sanitari e amministrativi

Eventi

“Ci scappa da leggere”: riprendono gli incontri bimestrali di lettura condivisa

Eventi

La tela di Archimede: sabato 18 ottobre incontro con l’autore Riccardo Mangiacapra

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it