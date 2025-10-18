𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧

Riceviamo e pubblichiamo
Oggi al 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 “𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧” 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, insieme a studenti e studentesse del territorio da Ladispoli fino a Bassano, abbiamo incontrato 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨, fratello di 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨, per un momento intenso di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 e 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨.
Parlare di mafia non significa parlare solo del passato: significa interrogarsi sul 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞, sul 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐨, sull’importanza di essere 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐢.
Giovanni ha raccontato la storia di Peppino, ma anche quella di chi, ogni giorno, sceglie di 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.
“𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢.”
Un ringraziamento speciale alla 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, ai 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, che ci ricorda che 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨.
𝐏𝐞𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐞̀ 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐨, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢!