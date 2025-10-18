𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi al 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 “𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧” 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, insieme a studenti e studentesse del territorio da Ladispoli fino a Bassano, abbiamo incontrato 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨, fratello di 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨, per un momento intenso di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 e 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨.