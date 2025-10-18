GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO IL PREMIO SULMONA DI GIORNALISMO

Riceviamo e pubblichiamo

La chigista del Tg2 e conduttrice Rai, Giulia Di Stefano, è la vincitrice del Premio Sulmona di giornalismo. La premiazione si è tenuta nella mattina di sabato 18 ottobre, al Teatro comunale “Maria Caniglia” di Sulmona (L’Aquila), in occasione della cerimonia di apertura del 52° Premio Sulmona – Rassegna internazionale di arte contemporanea, organizzata dal Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio”, cui è abbinato il riconoscimento dedicato alle firme della carta stampata, della televisione, delle agenzie di stampa e del web.

Giulia Di Stefano è stata premiata dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina e dalla presidente del Circolo “Il Quadrivio”, Paola Pelino “per la sua capacità di coniugare rigore giornalistico, chiarezza espositiva e sensibilità umana nel racconto dell’attualità.

Giulia Di Stefano si distingue per l’autorevolezza e la precisione con cui affronta temi di interesse nazionale e internazionale, offrendo al pubblico del Tg2 un’informazione puntuale, equilibrata e sempre rispettosa dei fatti. Attraverso uno stile sobrio e incisivo, ha saputo raccontare con efficacia eventi complessi, dando voce ai protagonisti e restituendo al telespettatore un quadro completo e comprensibile della realtà.

Il suo impegno costante nella ricerca della verità, unito a un profondo rispetto per l’etica professionale, la rende un esempio di giornalismo al servizio della società”. Il nome di Giulia Di Stefano si aggiunge così al prestigioso albo d’oro che, dal 1990 a oggi, ha visto premiati, tra gli altri, i nomi più importanti del giornalismo e della televisione, come Aldo Cazzullo, Riccardo Iacona, Bruno Vespa, Gennaro Sangiuliano, Federica Sciarelli, Gian Marco Chiocci, Francesco Giorgino, Peter Gomez, Paolo Corsini, Laura Chimenti, Paolo Petrecca, Alessia Lautone, Eleonora Daniele, Luca Telese, Cesara Buonamici, Augusto Minzolini e tanti altri.

Per Giulia Di Stefano si tratta di un momento professionale molto positivo. Reduce dalla conduzione di “Agorà Estate” su Rai 3, che nel corso della stagione estiva ha raggiunto picchi del 7% di share, la giornalista è ora tornata al Tg2 per raccontare le attività del Governo. Proprio lo scorso mese è stata premiata a Benevento con il “Premio Arco di Traiano” di giornalismo.

“Ricevere il Premio Sulmona è un onore che mi invita non solo a ringraziare, ma a riflettere”, ha detto la giornalista Giulia Di Stefano nel corso della cerimonia, “In un tempo in cui il rumore sovrasta il ragionamento e le ideologie sembrano dettare la realtà, credo che il compito del giornalismo – e forse anche il nostro dovere civile – sia proprio quello di tornare a pensare.

Pensare prima di parlare, ascoltare prima di giudicare, approfondire prima di semplificare. Solo così possiamo restituire valore alle parole e verità ai fatti. Colgo l’occasione per esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Sigfrido Ranucci, che nelle scorse ore è stato oggetto di un terribile attentato, che ha messo in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia. Grazie per questo riconoscimento che è, per me, anche un richiamo alla responsabilità”.