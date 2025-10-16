16 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

Parco della Rimembranza a Cerveteri, lunedì ripiantumazione di nuovo albero di leccio

0
34
piantumazione di un leccio al parco della Rimembranza

Riceviamo e pubblichiamo

L’albero presente attualmente, dedicato al Soldato di Fanteria Domenico Ammazzalamorte, sarà abbattuto per fare posto ad un leccio giovane, nuovo e sano. Lunedì la ripiantumazione alla presenza dei familiari

Nella giornata di domani, venerdì 17 ottobre, all’interno del Parco della Rimembranza a Cerveteri, sarà eseguita l’operazione di abbattimento di un albero di leccio. A seguito degli accertamenti effettuati, l’albero risulta essere purtroppo malato al suo interno e dunque potenzialmente pericoloso.

Un albero speciale, come tutti quelli piantumati all’interno del Parco della Rimembranza, posto in memoria del Soldato di Fanteria Domenico Ammazzalamorte, morto a seguito delle ferite riportate nel corso della Prima Guerra Mondiale. Come da prassi, l’albero sarà sostituito con uno nuovo già nella giornata di lunedì.

“Un’operazione purtroppo necessaria in quanto l’albero risulta essere malato, che mette in sicurezza non solamente l’ambiente circostante ma anche le alberature limitrofe – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – trattandosi di alberi con un importante valore simbolico e storico per la nostra città, come noto ognuno di essi è dedicato ai soldati di Cerveteri che hanno perso la vita durante i conflitti mondiali, abbiamo già avvisato la famiglia e nella giornata di lunedì ne sarà ripiantumato un altro. A tal proposito, ci tengo a ringraziare Bruno Rinaldi dell’Associazione Bersaglieri di Cerveteri e Ladispoli che ha fatto da tramite avvisando i familiari del soldato a cui è intitolato l’albero: lunedì al momento della ripiantumazione saranno presenti e in tale circostanza consegneremo loro una pergamena commemorativa”.

Articolo precedente
Mandala Dance Company in tournée in Spagna con due produzioni di danza contemporanea: un viaggio poetico tra metamorfosi e amore
Articolo successivo
SALUTE MENTALE: IL 25 OTTOBRE A ROMA CONVEGNO SULLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Ultimi articoli

Cultura

Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia resterà chiuso per lavori di ristrutturazione

Salute

SALUTE MENTALE: IL 25 OTTOBRE A ROMA CONVEGNO SULLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Cultura

Mandala Dance Company in tournée in Spagna con due produzioni di danza contemporanea: un viaggio poetico tra metamorfosi e amore

Eventi

Filippo Timi Live – Non sarò mai Elvis Presley: il ritorno di Filippo Timi a Roma con una sinfonia dell’anima tra canzoni, confessioni e...

Salute

L’Arte che incontra la Cura: A-Head Project e 3500cm² inaugurano la prima collezione permanente nei Centri di Salute Mentale To:

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it