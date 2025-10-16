SALUTE MENTALE: IL 25 OTTOBRE A ROMA CONVEGNO SULLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Riceviamo e pubblichiamo

Confronto fra esperti e istituzioni organizzato dall’Associazione Nazionale Scientifica delle Comunità Terapeutiche

“Stimolare un approccio multidisciplinare nel trattamento di minori e adolescenti con importante sofferenza psichica”

Sabato 25 ottobre a Roma si terrà una giornata di studio dal titolo “Ruolo e necessità della Comunità Terapeutica: dialogo e integrazione tra i soggetti istituzionali protagonisti del processo di cura”, organizzata dall’Associazione Nazionale Scientifica delle Comunità Terapeutiche.

L’evento, previsto a partire dalle ore 8, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali — tra cui il Tribunale per i Minorenni, il TSMREE, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, comunità terapeutiche, centri diurni, familiari — e sarà incentrato sul tema dei minori e adolescenti con importante sofferenza psichica e psicopatologie in fase di esordio, ambito che richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Nel corso della giornata è prevista una tavola rotonda nella sessione mattutina incentrata sulle problematiche relative all’adolescenza. Molte le criticità che verranno affrontate: dall’invio di pazienti fuori regione per mancanza di risposte territoriali adeguate, con i conseguenti problemi di sradicamento, reinserimento e mantenimento dei legami familiari alla carenza di una programmazione sanitaria che preveda a monte personale specializzato, dal rimpallo del paziente particolarmente difficile tra un’istituzione e l’altra all’opportunità di rafforzare il dialogo e la sinergia tra Tribunale e Comunità nei percorsi di presa in carico.

La tavola rotonda si svolgerà la mattina presso il Centro Congressi di Villa Palestro (Via Palestro, Roma) e sarà trasmessa in collegamento con l’Ospedale Niguarda di Milano, dove nel pomeriggio si terrà una seconda tavola rotonda dedicata al tema delle comunità per pazienti adulti.