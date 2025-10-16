16 Ottobre, 2025
Mandala Dance Company in tournée in Spagna con due produzioni di danza contemporanea: un viaggio poetico tra metamorfosi e amore

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo internazionale delle tournée in Polonia e Algeria, Mandala Dance Company, rinnova il dialogo con la Spagna, presentando gli spettacoli di danza contemporanea Riti di Passaggio e Insieme, firmati da Paola Sorressa. La compagnia sarà protagonista di tre tappe di grande rilievo nel panorama europeo, tre appuntamenti che segnano un nuovo capitolo del percorso internazionale di Mandala Dance Company e testimoniano l’interesse crescente per una poetica coreografica capace di unire rigore tecnico e intensa forza evocativa.

Il 17 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso il Centro Culturale Antonio López di Coslada (Madrid), nell’ambito della Call de la Cia Residente Larumbe Danza, e il 18 ottobre 2025 alle ore 13.00 al Polideportivo de Arcos de la Llana di Burgos, per Moving Spaces Rural Arcos de la Llana Mandala Dance Company sarà in scena con Riti di Passaggio, un viaggio immersivo nel mistero dei momenti di transizione che segnano l’esistenza umana. Sul palcoscenico, i danzatori Alessia Stocchi, Davide Galuppi, Virginia Andretto, Martina Valente e Giorgia Quarisa incarnano l’energia del cambiamento, alternando potenza e fragilità, movimento e sospensione. Dedicato a Lucien Bruchon,  un omaggio alla sacralità dei momenti di soglia nella vita umana — nascita, crescita, perdita, rinascita. Attraverso la danza, la compagnia indaga il linguaggio universale della trasformazione, celebrando la fragilità e la forza del corpo come veicolo di consapevolezza.

Mentre il 19 ottobre alle ore 19:30 a San Antonio de Benagéber (Valencia) la compagnia presenta lo spettacolo Insieme all’interno del festival Prismatica: omaggio all’amore del corpo dell’uomo e della donna che nella loro diversità sono ugualmente perfetti. Con Alessia Stocchi e Davide Galuppi, Insieme condensa la ricerca della coreografa Paola Sorressa sul tema dell’ambiguità dei sentimenti, del dualismo nell’amore che esplora la relazione tra maschile e femminile e la cura istintiva ed appassionata che lega due persone.

Dopo la prima nazionale di Last Chance al Zawirowania Dance Festival di Varsavia (giugno 2024) e la successiva partecipazione al Festival Internazionale di Danza Contemporanea di Algeri presso il Teatro dell’Opera di Algeri con Insieme (luglio 2024), la tournée spagnola conferma la dimensione internazionale di Mandala Dance Company e la sua capacità di dialogare con pubblici e culture differenti, mantenendo un linguaggio poetico e contemporaneo.

