15 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSanità

Il Partito Liberale Italiano si oppone ai licenziamenti degli OSS: “Non si licenziano gli eroi”

0
51
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Liberale Italiano (PLI) esprime profonda preoccupazione e ferma opposizione alla volontà di effettuare dei licenziamenti riguardanti gli operatori socio-sanitari (OSS) dall’Ospedale Padre Pio di Bracciano.

Durante la pandemia da Covid-19, questi professionisti sono stati definiti – giustamente – eroi. Hanno lavorato instancabilmente, spesso senza adeguati dispositivi di protezione, affrontando turni massacranti e rischi enormi per garantire assistenza e dignità ai pazienti più fragili. Oggi, a distanza di pochi anni, vengono liquidati con freddezza, come se il loro sacrificio fosse stato solo una parentesi da dimenticare.

Il PLI considera questi licenziamenti non solo ingiusti, ma anche moralmente inaccettabili. In un Paese che ambisce a essere civile e moderno come Bracciano, non si può tollerare che chi ha servito la comunità in momenti di emergenza venga abbandonato nel momento del bisogno.

Chiediamo al Governo e alla Regione Lazio di intervenire immediatamente per fermare questa deriva. È necessario un piano straordinario per il reintegro degli OSS, accompagnato da una revisione strutturale delle politiche sanitarie e assistenziali, che metta al centro la persona e il lavoro qualificato.

Il Partito Liberale Italiano ribadisce il proprio impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, per una sanità efficiente e umana, e per il riconoscimento concreto del valore di chi ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Non si licenziano gli eroi. Si ascoltano, si rispettano, si valorizzano.

Giacomo Bonetti responsabile territoriale per Bracciano del partito liberale italiano (PLI)

Articolo precedente
“Leggere la scena”: tre incontri per scoprire il teatro da vicino
Articolo successivo
Bomarzo: arte e natura di un territorio affascinante e misterioso – 18 ottobre alle ore 15,30 presso il Palazzo Orsini

Ultimi articoli

Eventi

Cinema “𝓕𝓲𝓵𝓶 𝓹𝓮𝓻 𝓬𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮! per tutta la famiglia

Cultura

Apertura dei Mouseia – Musei del Canopo Inaugurazione del nuovo percorso espositivo

Eventi

Civitavecchia apre la strada all’energia del futuro: presentato in Aula Pucci il Corso sull’Energia Eolica Offshore

Eventi

Bomarzo: arte e natura di un territorio affascinante e misterioso – 18 ottobre alle ore 15,30 presso il Palazzo Orsini

Cultura

“Leggere la scena”: tre incontri per scoprire il teatro da vicino

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it