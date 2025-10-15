Il Partito Liberale Italiano si oppone ai licenziamenti degli OSS: “Non si licenziano gli eroi”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Liberale Italiano (PLI) esprime profonda preoccupazione e ferma opposizione alla volontà di effettuare dei licenziamenti riguardanti gli operatori socio-sanitari (OSS) dall’Ospedale Padre Pio di Bracciano.

Durante la pandemia da Covid-19, questi professionisti sono stati definiti – giustamente – eroi. Hanno lavorato instancabilmente, spesso senza adeguati dispositivi di protezione, affrontando turni massacranti e rischi enormi per garantire assistenza e dignità ai pazienti più fragili. Oggi, a distanza di pochi anni, vengono liquidati con freddezza, come se il loro sacrificio fosse stato solo una parentesi da dimenticare.

Il PLI considera questi licenziamenti non solo ingiusti, ma anche moralmente inaccettabili. In un Paese che ambisce a essere civile e moderno come Bracciano, non si può tollerare che chi ha servito la comunità in momenti di emergenza venga abbandonato nel momento del bisogno.

Chiediamo al Governo e alla Regione Lazio di intervenire immediatamente per fermare questa deriva. È necessario un piano straordinario per il reintegro degli OSS, accompagnato da una revisione strutturale delle politiche sanitarie e assistenziali, che metta al centro la persona e il lavoro qualificato.

Il Partito Liberale Italiano ribadisce il proprio impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, per una sanità efficiente e umana, e per il riconoscimento concreto del valore di chi ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Non si licenziano gli eroi. Si ascoltano, si rispettano, si valorizzano.

Giacomo Bonetti responsabile territoriale per Bracciano del partito liberale italiano (PLI)