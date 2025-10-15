Bomarzo: arte e natura di un territorio affascinante e misterioso – 18 ottobre alle ore 15,30 presso il Palazzo Orsini

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 ottobre alle ore 15,30 presso il Palazzo Orsini in Bomarzo (VT) si terrà il convegno:

Bomarzo: arte e natura di un territorio affascinante e misterioso.

L’evento si inserisce nelle giornate celebrative della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri (GIRD2025), indetta dalle Nazioni Unite ed arrivata alla sua X edizione, ed ha come tema quest’anno la tutela dei beni culturali, artistici e religiosi, riconosciuta come espressione concreta di rispetto per la storia, la fede e l’identità dei popoli.

Il Corpo Italiano di San Lazzaro (CSLI), organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, in considerazione dell’ingente patrimonio presente nella Tuscia ed in particolare sul territorio bomarzese, ha organizzato un convegno “Bomarzo: arte e natura di un territorio affascinante e misterioso”, grazie anche alla sensibilità e piena disponibilità dell’amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Marco Perniconi e l’Assessore alla cultura, Marzia Arconi.

L’evento si svolge sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Il coordinamento scientifico, affidato al dr. Geologo Francesco Paolo Buonocunto, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prevede quattro relazioni ad invito, e di indirizzo, di esperti di vari settori del patrimonio storico-culturale, rappresentato dal paesaggio, dai siti archeologici, dalla tradizione ermetico-rinascimentale, nonché dall’immagine e dalla fotografia che rendono il territorio unico e di grande interesse. A seguire i rappresentati delle associazioni socio-culturali presenti sul territorio bomarzese potranno confrontarsi e portare la loro personale testimonianza in merito alle attività svolte, con l’intento comune di poter presentare idee progettuali di tutela e valorizzazione del territorio.