PLURALISMO E LIBERTA’: “DAL BILANCIO 2024 DI STAMPA ROMANA SEGNALI POSITIVI, ORA PROSEGUIRE VERSO IL RISANAMENTO”

“Il nostro voto favorevole al bilancio 2024 di Stampa Romana, chiuso con un sostanziale pareggio, è uno stimolo a proseguire lungo il percorso di risanamento avviato in questi anni in cui siamo parte attiva della maggioranza che governa il sindacato regionale”. Così in una nota il coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, sull’approvazione del bilancio dell’Associazione Stampa Romana, avvenuto nei giorni scorsi.

“Sui conti dell’Associazione pesano negativamente dinamiche strutturali quali la riduzione dei contributi Inpgi e Casagit”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “Allo stesso modo va rilevata l’ulteriore contrazione del patrimonio netto.

Ma proprio una gestione oculata delle risorse ha consentito di chiudere in attivo gli esercizi dal 2017 e dal 2021 e di accantonare fondi che ora rendono meno complessa l’attuale congiuntura. Una gestione su cui abbiamo sempre vigilato con attenzione: prima dall’opposizione, in uno scenario caratterizzato da conti in rosso determinato anche da chi, adesso, lancia allarmi sul futuro dell’Associazione.

Poi, nelle ultime due consiliature, con il nostro impegno diretto nel Collegio dei revisori oltre che in Consiglio Direttivo. Le sfide future si prospettano difficili e impegnative: rinnovo del contratto nazionale, espulsione di migliaia di colleghi dalle redazioni, disaffezione verso il sindacato. Le affronteremo con lo stesso approccio pragmatico e non ideologico dimostrato a Stampa Romana e negli altri organismi di categoria”.