8 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Gubetti: “Iscrizioni sempre aperte alla Consulta cittadina per la Disabilità del Comune di Cerveteri”

0
99

Si riceve e si pubblica

Sul sito internet istituzionale dell’Ente la modulistica completa

A sei mesi dall’elezione del direttivo, proseguono le attività della Consulta Cittadina permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità del Comune di Cerveteri. Le possibilità di iscrizione e adesione sono sempre aperte: possono iscriversi le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore.

“La nascita della Consulta per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità era un impegno ben preciso che avevamo preso con cittadini e famiglie, uno strumento che punta a coinvolgere tutti, proprio per agevolare, incentivare e sviluppare quel percorso di coinvolgimento attivo della comunità sul quale da sempre lavoriamo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri: aderire rappresenta un’opportunità unica per contribuire in maniera diretta sulle disabilità nel nostro territorio e nella nostra città. Per avere maggiori informazioni, spiegazioni o dettagli, è possibile contattare la attuale Vicepresidente della Consulta, Roberta Arseni, al numero 3349835181”

La modulistica e le modalità di iscrizione sono disponibili al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/consulta-cittadina-delle-persone-con-disabilita

Articolo precedente
PLURALISMO E LIBERTA’: “DAL BILANCIO 2024 DI STAMPA ROMANA SEGNALI POSITIVI, ORA PROSEGUIRE VERSO IL RISANAMENTO”
Articolo successivo
Rock e Dante le nuove proposte per l’11 e il 12 ottobre di “Bracciano rompe gli schemi”

Ultimi articoli

Eventi

Al Cinema Palma i registi Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi presentano il loro film: “Testa o croce?”

Società

CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 11 OTTOBRE OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

Cultura

Ritorna “Un Caravaggio per la mia Ladispoli” per avvicinare i bambini al mondo dell’arte

Salute

Disturbi dell’umore in adolescenza. L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Cultura

I racconti d’inizio settimana: Amore e morte sul palco di un anfiteatro naturale

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it