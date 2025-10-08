Gubetti: “Iscrizioni sempre aperte alla Consulta cittadina per la Disabilità del Comune di Cerveteri”

Si riceve e si pubblica

Sul sito internet istituzionale dell’Ente la modulistica completa

A sei mesi dall’elezione del direttivo, proseguono le attività della Consulta Cittadina permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità del Comune di Cerveteri. Le possibilità di iscrizione e adesione sono sempre aperte: possono iscriversi le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore.

“La nascita della Consulta per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità era un impegno ben preciso che avevamo preso con cittadini e famiglie, uno strumento che punta a coinvolgere tutti, proprio per agevolare, incentivare e sviluppare quel percorso di coinvolgimento attivo della comunità sul quale da sempre lavoriamo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri: aderire rappresenta un’opportunità unica per contribuire in maniera diretta sulle disabilità nel nostro territorio e nella nostra città. Per avere maggiori informazioni, spiegazioni o dettagli, è possibile contattare la attuale Vicepresidente della Consulta, Roberta Arseni, al numero 3349835181”

La modulistica e le modalità di iscrizione sono disponibili al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/consulta-cittadina-delle-persone-con-disabilita