9 Ottobre, 2025
Parte con una vittoria la stagione della Virtus Trevignano Calcio. Vittoria di misura contro la Virtus Marina di San Nicola

Comincia nel migliore dei modi la stagione della prima squadra di calcio della Virtus Trevignano, che domenica 5 ottobre si è aggiudicata i primi tre punti del suo girone C nel campionato di Seconda Categoria. A farne le spese sono stati i padroni di casa della Virtus Marina di San Nicola, che hanno visto imporsi gli ospiti con il risultato di 0-1.

Una partita della quale non possono non essere citati i tre rigori concessi alla squadra del mister Renato Fondi, dei quali però solo uno è stato trasformato in gol, seppur decisivo per la vittoria. Nonostante gli errori dal dischetto di Soccorsi e Perianu, è proprio quest’ultimo a consegnare i tre punti alla squadra grazie al terzo rigore concesso dall’arbitro Fornai della sezione di Orvieto. Tre rigori non si ottengono comunque per caso, e sono parte della dimostrazione dell’atteggiamento offensivo messo in campo dalla squadra di Trevignano. Altre infatti le occasioni avute dagli ospiti, almeno un paio, soprattutto nel primo tempo. Non sono mancate dall’altra parte le palle gol, soprattutto in situazioni di ripartenza volte a cogliere di sorpresa gli avversari, che sono stati comunque bravi a mantenere inviolata la porta del portiere Testiccioli, resosi anche protagonista di una grande parata.

Testa dunque a sabato 11 ottobre, quando sarà la squadra del Presidente Lando Catena a vestire i panni dei padroni di casa. A cercare l’assalto al fortino biancoceleste la Vicus Ronciglione, anch’essa reduce da una vittoria per 4-2 contro l’F.C. Sassacci.

Davide Catena

Redattore L’agone

