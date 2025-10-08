ESEQUIE DEL GENERALE A.M. LUIGI FLAMINI

Si riceve e si pubblica
Mercoledi 8 ottobre 2025 con la partecipazione di parenti, amici, Soci della Sezione
dell’Associazione Arma Aeronautica e una rappresentanza del Comando Aeroporto Vigna di
Valle, è stato dato l’ultimo saluto al Generale dell’Aeronautica Militare, Luigi Flamini, decano
del sodalizio aeronautico di Bracciano.
La cerimonia funebre si è svolta presso la Chiesa del SS Salvatore in Bracciano, dove i convenuti hanno potuto stringersi ai familiari nel momento di profondo dolore. Con i suoi centodue anni di vita, il Generale Flamini rappresenta una figura importante della storia dell’Aeronautica Militare.
Nella sua lunga carriera ha svolto un’intensa e importante attività di ricerca scientifica in
campo meteorologico e nello studio dei raggi cosmici anche collaborando con autorevoli
ricercatori di fama internazionale. Ufficiale di straordinaria competenza e rigore, ha servito
il Paese con dedizione, spirito di sacrificio e amore per il dovere, contribuendo in modo
determinante allo sviluppo e al sostegno delle attività dell’Aeronautica Militare sia nel
settore scientifico sia nel settore operativo. Bracciano perde un valoroso uomo che ha dato
lustro alla nostra terra.
Il feretro, sempre scortato dal Picchetto della Compagnia d’Onore
dell’Aeronautica Militare di stanza all’Aeroporto di Centocelle, alla sua uscita è stato
omaggiato con il “Silenzio” da un picchetto con Labaro dei suoi soci della Sezione dell’Ass.
Arma Aeronautica di Bracciano e dai militari in servizio presenti.