ESEQUIE DEL GENERALE A.M. LUIGI FLAMINI

Mercoledi 8 ottobre 2025 con la partecipazione di parenti, amici, Soci della Sezione

dell’Associazione Arma Aeronautica e una rappresentanza del Comando Aeroporto Vigna di

Valle, è stato dato l’ultimo saluto al Generale dell’Aeronautica Militare, Luigi Flamini, decano

del sodalizio aeronautico di Bracciano.

La cerimonia funebre si è svolta presso la Chiesa del SS Salvatore in Bracciano, dove i convenuti hanno potuto stringersi ai familiari nel momento di profondo dolore. Con i suoi centodue anni di vita, il Generale Flamini rappresenta una figura importante della storia dell’Aeronautica Militare.

Nella sua lunga carriera ha svolto un’intensa e importante attività di ricerca scientifica in

campo meteorologico e nello studio dei raggi cosmici anche collaborando con autorevoli

ricercatori di fama internazionale. Ufficiale di straordinaria competenza e rigore, ha servito

il Paese con dedizione, spirito di sacrificio e amore per il dovere, contribuendo in modo

determinante allo sviluppo e al sostegno delle attività dell’Aeronautica Militare sia nel

settore scientifico sia nel settore operativo. Bracciano perde un valoroso uomo che ha dato

lustro alla nostra terra.

Il feretro, sempre scortato dal Picchetto della Compagnia d’Onore

dell’Aeronautica Militare di stanza all’Aeroporto di Centocelle, alla sua uscita è stato

omaggiato con il “Silenzio” da un picchetto con Labaro dei suoi soci della Sezione dell’Ass.

Arma Aeronautica di Bracciano e dai militari in servizio presenti.