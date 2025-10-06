Riaperte al traffico via della Circonvallazione e via del Lavatore: terminati i lavori per il nuovo manto stradale

Si riceve e si pubblica

Riaprono regolarmente al traffico via della Circonvallazione e via del Lavatore a Cerveteri. Si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale, conseguenziali alle attività di consolidamento del costone del versante a valle, dove è stata realizzata una palificata per la messa in sicurezza della strada stessa: un intervento di prevenzione importante per la tenuta della strada e del costone.

“Si tratta di due strade importantissime per la viabilità della parte alta del paese – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – sono lavori che non sono costati neppure un centesimo alle casse comunali: l’intervento, nella sua interezza è stato realizzato dalla Regione Lazio. Su nostra esplicita richiesta, è stato inserito all’interno del progetto anche il rifacimento del manto stradale. Un’opera importante, che ci consegna dunque due strade non soltanto più sicure e solide, ma anche con un manto stradale completamente rifatto”.

“Ci tengo infine a ringraziare – conclude l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche del nostro Comune per il lavoro svolto e per la professionalità con la quale ha seguito l’intero iter burocratico, che ci porta oggi ad avere un’importante opera realizzata a costo zero per il nostro Ente”.