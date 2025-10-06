MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PER SABATO BLU E GIORNATA DEL CAMMINARE, SABATO 11 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”

Si riceve e si pubblica

“Per la terza edizione del Sabato Blu, la giornata dedicata al cammino urbano promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, realizzata in collaborazione con FederTrek, il Municipio XV aderisce con una passeggiata lungo il tracciato dell’antica via Veientana.

Sabato 11 ottobre, alle ore 9.00, con partenza da Piazza della Colonnetta – Isola Farnese, percorreremo insieme un tratto di via Veientana vecchia, con visita archeologica all’Arco del Pino, la Fontana del Re Carlo e il Passo della Sibilla, per poi proseguire fino ai Casali di Borghetto San Carlo a La Giustiniana con arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Seguirà un incontro pubblico sulla presentazione dei progetti in corso per la valorizzazione del territorio.

Quella di sabato sarà una nuova occasione per far conoscere il nostro grande patrimonio naturalistico, storico e archeologico a tutte le romane e i romani, cogliendo a pieno lo spirito della Giornata Nazionale del Camminare, per cui ringraziamo l’Assessora capitolina, Sabrina Alfonsi e il Presidente di FederTrek, Alessandro Piazzi. Grazie all’Ente Regionale Parco di Veio con cui abbiamo collaborato nell’organizzazione della giornata, ai Casali del Pino e a tutte le Associazioni che in queste ore sono a lavoro con il Municipio per questa nuova giornata dedicata all’ambiente e alla mobilità lenta e sostenibile.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.