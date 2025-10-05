Work in progress a Canale. Archiviata l’estate, ripartono i lavori pubblici

Arriva l’Autunno e ripartono i lavori pubblici a Canale Monterano, dove in verità si è lavorato anche durante i mesi più caldi dell’anno.

Il nuovo asilo nido di Piazza Nassiriya è tra le opere iniziate da qualche mese e ripartite di slancio in questi giorni. Lavori da poco iniziati, invece, per la nuova mensa della Scuola dell’Infanzia di Montevirginio. Mentre è stato appena chiuso il nuovo tratto d’illuminazione artistica presso l’Antica Monterano, che ha permesso di completare tutto il sentiero di visita. In questi giorni partiranno invece i lavori di asfaltatura delle vie Trocchi e Casalini, importanti arterie viarie nella frazione di Montevirginio.

In programma, ma ancora non iniziato, l’importante intervento di riqualificazione di Via dei Forni e la seconda tranche dei lavori su Piazza Mazzini, dove rimosso lo storico distributore carburanti, si continuerà con il restyling di selciato, illuminazione e alberature: due interventi proprio nel centro del paese per portare avanti l’idea di riqualificare man mano tutte le aree del cento storico per ridar loro, oltre a una fruibilità quotidiana, un’estetica gradevole e accogliente.

A metà mese dovrebbe inoltre essere inaugurata l’area degli impianti sportivi “C. D’Aiuto” con la messa in opera del nuovo manto del campo in erba, del campo coperto per il padel e del campo da calcio a 5.

Inaugurazione prevista per il 2026 invece per l’intervento sull’ex Scuola Elementare di Montevirginio, che grazie ai Fondi PNRR diventerà una struttura che ospiterà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali, a disposizione della Asl RM4, ma con uno spazio previsto per il centro anziani di Montevirginio.

Anche un ulteriore intervento sul Cimitero comunale, per la realizzazione di altri 100 fornetti è proiettato al 2026, per concludere gli interventi recenti su posti a terra e cappelline funerarie.

In ultimo, ma forse primo per importanza, il lavoro sul potabilizzatore in zona Casalini, che permetterà di avere stabilmente acqua potabile in tutto il paese. I lavori sono attualmente nelle fasi di esproprio e dovrebbero chiudersi entro il 2026 per un investimento di Acea Ato2 Spa di quasi sei milioni di euro.

Si dichiarano molto soddisfatti il Sindaco Alessandro Bettarelli e l’Assessore ai LLPP Andrea Magagnini, impegnati con gli Uffici anche in una serie di bandi e progettazioni inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche e riguardanti praticamente tutti i luoghi simbolo del paese, da Piazza del Campo al teatro comunale, il Bocciodromo di Montevirginio, gli impianti sportivi dell’Olmata e la palestra comunale, l’allargamento di Via Secchinetto e i soliti interventi sulle strade più periferiche, per le quali la manutenzione è doverosamente continua.

Gianluca Di Pietrantonio