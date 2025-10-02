Quartieri dell’Arte 4-5 ottobre 2025 Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo

Si riceve e si pubblica

Nuovi appuntamenti anche quest’anno presso il cortile della Rocca Albornoz di Viterbo con gli eventi organizzati da Quartieri dell’Arte con lo spettacolo “Il Rinascimento” dove sarete proiettati in una moltitudine di epoche tra i salotti vittoriani di Oscar Wilde e Walter Pater e sui palcoscenici lignei dei teatri di Shakespeare, nei locali di stand-up comedy contemporanei e in un futuro prossimo immaginato, fino ad arrivare a un incontro finale tra le epoche, per interrogarsi sul senso della parola che ne compone il titolo: Rinascimento.

Nuova versione (expanded) del testo di Gian Maria Cervo con interventi di Massimo Bagnato regia di Pierpaolo Sepe

Appuntamenti:

🔷 sabato 4 ottobre alle ore 17:00 per il Festival Michelangelo

🔷 domenica 5 ottobre alle ore 17:00 per il Festival Quartieri dell’Arte