Tarquinia, oltre 3 milioni e 200mila euro di investimenti nei primi 15 mesi di amministrazione Sposetti

Tarquinia, oltre 3 milioni e 200mila euro di investimenti nei primi 15 mesi
Il sindaco Francesco Sposetti: “Abbiamo investito sulla città tre volte tanto rispetto allo stesso periodo della precedente giunta Giulivi”
Tarquinia (VT), 1° ottobre 2025 – “In questi primi 15 mesi abbiamo investito sulla città tre volte tanto rispetto allo stesso periodo della precedente giunta Giulivi: oltre 3 milioni e 200mila euro destinati a lavori già realizzati o finanziati, contro appena 1 milione e 100mila euro registrati in passato”.
Lo dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, sottolineando come la nuova
amministrazione abbia impresso una svolta concreta nella gestione delle risorse pubbliche.
«Questi numeri – prosegue il sindaco Sposetti – non sono soltanto cifre, ma opere, cantieri e interventi su scuole, strade, spazi pubblici e servizi essenziali che ogni giorno migliorano la qualità della vita dei cittadini». Tra i progetti principali già avviati o conclusi ci sono: 318mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole; 180mila euro per il rifacimento completo di via Porto Clementino, al Lido; 120mila euro per la messa in sicurezza degli incroci di via IV Novembre; 196mila euro per l’ampliamento della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.
Tra le iniziative più importanti finanziate che partiranno in futuro: 99mila euro per la
riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli; 480mila euro per gli interventi sul
palazzo comunale; 1 milione e 373mila euro per il lungomare, a cui si aggiungono fondi
comunali. “La capacità di intercettare risorse, programmare con serietà e dare priorità agli
interessi della collettività è il nostro modo di amministrare – conclude il primo cittadino –.
In questo primo anno di lavoro lo abbiamo fatto senza clamori, ma con risultati concreti.
Continueremo su questa strada: lasciamo che a parlare siano i fatti, non le parole”.
