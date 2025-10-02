SANITÀ, CREA (LISTA ROCCA): “APPROVATA MOZIONE PER NUOVE LAUREE SPECIALISTICHE PER ARGINARE LA CARENZA DI INFERMIERI”

Si riceve e si pubblica

Roma, 1 ottobre 2025 – “Oggi è stata approvata dal Consiglio Regionale del Lazio la mozione da me presentata che invita il Presidente della Regione, Rocca, e la Giunta ad attivarsi affinché venga data concreta attuazione, negli Atenei del Lazio, all’istituzione di tre lauree specialistiche: “Cure Primarie e Sanità Pubblica”, “Cure Pediatriche e Neonatali”, “Cure Intensive e nell’Emergenza”, annunciate dal Ministro della Salute, durante il Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI).

A rendersi parte attiva presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito affinché si lavori fin da subito alla definizione degli ordinamenti didattici e a prevedere, di concerto con le Asl e gli ordini professionali, campagne informative e di sensibilizzazione sulle opportunità di crescita professionale per gli studenti già iscritti e per coloro che vogliono intraprendere questa professione.

Il provvedimento, che ha ricevuto un ampio consenso trasversale in Aula, si inserisce nel più vasto contesto delle politiche volte alla valorizzazione del capitale umano nel settore della sanità.

L’invito è teso ad arginare il fenomeno della carenza degli infermieri che, oltre a rivestire carattere di emergenza nazionale, sta impattando sull’intero servizio sanitario regionale, con ripercussioni anche sul carico di lavoro per il personale in servizio. Solo nel Lazio il fabbisogno formativo, per l’anno accademico 2024-2025, individuato dal Ministero della Salute è stimato in 3.431 unità.

E’ necessario agire con tempestività e lungimiranza per garantire al nostro sistema sanitario risorse umane qualificate e adeguate alle esigenze crescenti. L’istituzione di questi nuovi corsi di laurea specialistica rappresenta un passo decisivo per il rilancio della figura dell’infermiere, aumentandone l’attrattività e rendendola appetibile anche attraverso nuovi e maggiori sbocchi di carriera.

Come evidenziato nella mozione, l’avvio delle tre lauree permetterà agli infermieri di acquisire una formazione avanzata e competenze specifiche per svolgere ruoli di maggiore responsabilità e a esercitare la prescrizione infermieristica di trattamenti assistenziali e ausili. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze professionali degli infermieri e migliorare l’assistenza sanitaria”.

E’ quanto dichiara, Mario Luciano Crea capogruppo della Lista civica Rocca Presidente in Consiglio regionale del Lazio.