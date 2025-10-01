1 Ottobre, 2025
MANIFESTAZIONE PER PALESTINA AD ANGUILLARA. RETE STUDENTI «STOP AL GENOCIDIO. IL COMUNE PRENDA POSIZIONE»

Si riceve e si pubblica

Domenica 5 Ottobre, si terrà una manifestazione ad Anguillara per chiedere la fine del genocidio a Gaza, il riconoscimento dello stato di Palestina e lo stop dell’invio di armi da parte dello Stato Italiano.
La manifestazione è stata lanciata dalla Rete degli Studenti Medi dopo un confronto con le realtà di Anguillara, che scenderanno in piazza tutte insieme.La manifestazione partirà alle ore 10:00 di fronte alla chiesa di san Francesco, per arrivare in corteo sotto al Comune di Anguillara Sabazia.

A pari passo, infatti, la manifestazione avrà come rivendicazione l’approvazione della mozione comunale sul riconoscimento dello Stato di Palestina, già approvata nella maggior parte dei comuni del lago di Bracciano e del territorio sabatino, a cui solo il Comune di Anguillara Sabazia si è sottratto.

«Oggi più che mai serve scegliere da che parte stare, perchè chi non prende posizione è complice» spiega la Rete degli Studenti. «Noi vogliamo l’immediata fine del genocidio in Palestina. Il Comune di Anguillara approvi la mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina»

Ad oggi le realtà che hanno aderito sono: CGIL, SPI-CGIL, ANPI, Partito Democratico, Sinistra Italiana. In procinto di confermare la loro partecipazione altre realtà.

